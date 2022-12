Remco Evenepoel trapt seizoen af in Vuelta a San Juan: “Goede herinneringen”

Remco Evenepoel zal het nieuwe wielerjaar aftrappen in Argentinië. De regerende wereldkampioen heeft namelijk zijn deelname bevestigd aan de Vuelta a San Juan (22-29 januari). Evenepoel zal voor de derde keer meedoen aan de Argentijnse wielerronde.

Dat Evenepoel zijn wielerjaar zal beginnen in Zuid-Amerika, is geen verrassing. Het was eigenlijk al een tijdje bekend, maar woensdag kwam dan ook de bevestiging. In 2019 en 2020 koos de Belg eveneens voor de Vuelta a San Juan als ‘opstartronde’. In 2019 reed hij er als 19-jarige zijn eerste profkilometers en werd hij negende in het eindklassement. Een jaar later kwam hij terug en wist hij met verve de eindzege te pakken, voor Filippo Ganna en Óscar Sevilla.

“Ik kan niet wachten om mijn regenboogtrui te laten zien”

Dat was ook meteen de laatste keer dat de Argentijnse wielerronde werd verreden, aangezien de koers in 2021 en 2022 niet kon doorgaan door de coronapandemie. Nu keert de wedstrijd weer terug op de wielerkalender. “Ik ben blij dat ik opnieuw in San Juan mag koersen, Dit was mijn eerste wedstrijd als prof en ik heb veel goede herinneringen aan mijn eerdere deelnames. Ik hoop op veel fans langs de kant van de weg en kan niet wachten om mijn Soudal Quick-Step regenboogtrui te laten zien.”

Eerder werd al duidelijk dat INEOS Grenadiers aan de start zal verschijnen van de Vuelta a San Juan, hoogstwaarschijnlijk met Filippo Ganna en Egan Bernal. Ook de Franse formatie TotalEnergies (met Peter Sagan) is van de partij, net als Movistar-aanwinst Fernando Gaviria.

Argentina, here we come 😃 World Champion @EvenepoelRemco will start his fifth season with Soudal Quick-Step at the @vueltasanjuanok, a race which he won in 2020 💥 pic.twitter.com/sItzZAn23B — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) December 21, 2022

