Patrick Lefevere na opgave Remco Evenepoel in Giro: “Dit verklaart alles”

Patrick Lefevere heeft zondagavond via sociale media gereageerd op de plotselinge opgave van Remco Evenepoel in de Giro d’Italia. De ploegbaas van Soudal Quick-Step ziet de wereldkampioen uit koers stappen vanwege een positieve coronatest.

“Dit verklaart alles”, schrijft Lefevere op Twitter. Daarmee lijkt hij te doelen op de ietwat teleurstellende tijdrit van Evenepoel van zondag. Vooraf werd hij als de grote favoriet aangewezen voor de chrono naar Cesena, maar dat scenario kwam niet uit.

Evenepoel wist ondanks de fysieke malheur de tijdrit wel te winnen, met een seconde voorsprong op Geraint Thomas. Zaterdag had Evenepoel ook al tijd verloren tegenover Thomas, Primož Roglič en Tao Geoghegan Hart, maar stond er in het algemeen klassement goed voor, met een voorsprong van 45 seconden of meer op die drie.

“Een goed herstel gewenst”, gaat Lefevere verder. “Ik hoop dat iedereen dat en privacy respecteert. Hij zal sterker terugkomen. Bedankt, Remco Evenepoel.”

Op Twitter is Lefevere ook nog ingegaan op een bericht van WielerFlits-journalist Raymond Kerckhoffs. “Je weet nooit wat er onderhuids gebeurt. Het is geen 9-tot-5-baan. We nemen geen enkel risico”, schrijft hij.

