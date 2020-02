Remco Evenepoel slaat dubbelslag in eerste bergrit Volta ao Algarve donderdag 20 februari 2020 om 18:08

Remco Evenepoel heeft de tweede etappe van de Volta ao Algarve op zijn naam geschreven. De renner van Deceuninck-Quick-Step bleek de sterkste op de top van de Alto de Fóia, al kwam Maximilian Schachmann nog gevaarlijk dichtbij. Evenepoel neemt tevens de leiderstrui over van ploeggenoot Fabio Jakobsen.

Na het eerste sprintduel tussen Fabio Jakobsen en Elia Viviani, gewonnen door de Nederlandse kampioen van Deceuninck-Quick-Step, was het vandaag de beurt aan de klimmers. De aankomststreep van de tweede etappe was namelijk getrokken op de Alto da Fóia, een klim van 7,4 kilometer aan 6%. Vanuit Belgisch oogpunt was het uitkijken naar de prestatie van Remco Evenepoel, maar er waren nog meer (ritten)kapers op de kust.

Van der Poel in de aanval, maar ploeggenoot De Bondt krijgt de ruimte

Maar eerst kregen we het traditionele gevecht tussen de avonturiers om in de vlucht van de dag te komen. Mathieu van der Poel liet gisteren nog weten de Ronde van Algarve als voorbereidingskoers te zien, maar toch probeerde de coureur van Alpecin-Fenix om met enkele renners weg te rijden. Het peloton had geen zin om de hele dag achter Van der Poel aan te rijden, maar gelukkig voor de Nederlander kreeg een ploeggenoot niet veel later wél de ruimte.

Het was Dries De Bondt die samen met Casper Pedersen (Team Sunweb) en Michael Schär (CCC) een vroege vlucht op poten wist te zetten. De maximale voorsprong van De Bondt, Pedersen en Schär bedroeg na goed veertig kilometer drie minuten. De ploegen met een klassementsrenner hadden de situatie onder controle, zeker aangezien de koplopers nog moesten beginnen aan het hoogtepunt van de dag: de Alto da Fóia.

Leider Jakobsen laat het lopen, Van der Poel haakt aan

Maar eerst moesten de renners nog over de Alcerfa (derde categorie) en de Pomba (tweede categorie). In het peloton zagen we de mannen van Deceuninck-Quick-Step (voor Evenepoel) en UAE Emirates het tempo verhogen, waardoor de sprinters moesten lossen op de flanken van de Alcerfa. Zo zagen we Europees kampioen Elia Viviani en leider Jakobsen in een achtergebleven groepje, deze renners waren bezig om energie te sparen met het oog op een volgende sprintkans.

Waar Jakobsen moest passen, zagen we Mathieu van der Poel nog steeds voorin het peloton rondpeddelen. De renner van Alpecin-Fenix zag hoe Pedersen en Schär nog voor de top van de Alcerfa werden ingerekend door de voorwacht van het (uitgedunde) peloton. Het ging vervolgens in gestrekte draf naar de voorlaatste beklimming van de dag, de Pomba. Op deze ruim vier kilometer lange beklimming nam UAE Emirates het heft in handen voor thuisfavoriet Rui Costa.

Op naar de Alto de Fóia

De ploeg uit het Midden-Oosten slaagde erin om de favorietengroep uit te dunnen tot goed dertig renners. De Pomba bleek te lastig voor renners als Philippe Gilbert en zelfs Rohan Dennis, maar het tempo van Joe Dombrowski bleek niet hoog genoeg om iemand als Van der Poel te lossen. De Nederlander begon zodoende met topklimmers als Evenepoel, Geraint Thomas en Bauke Mollema aan de voet van de Fóia.

Het was Dombrowski die de eerste stijgende meters voor zijn rekening nam op kop van de favorietengroep, maar op zes kilometer van de streep gooide Astana een knuppel in het hoenderhok. Rodrigo Contreras probeerde de ideale springplank te zijn voor zijn ploeggenoot en kopman Miguel Ángel Lopez, maar de Colombiaan kreeg geen ruimte van een beresterke Polanc, die Dombrowski had afgelost en een strak tempo reed in dienst van Costa.

Sterke Van der Poel moet toch passen, woord is aan de klimmers

Van der Poel probeerde zijn wagonnetje zo lang mogelijk aan te haken, maar op vier kilometer van de streep ging het licht uit bij de Nederlander. De Alto de Fóia bleek dan toch te zwaar voor de klassiekerspecialisten, het woord was aan de klimmers. Op drie kilometer van de top zagen we de eerste échte versnelling van een van de favorieten. Zijn naam? Miguel Ángel López.

De Colombiaan kreeg echter geen bewegingsvrijheid van Costa, die vervolgens niet reageerde op een aanval van Simon Geschke. De Duitser – onlangs al derde in de Tour Down Under – sloeg een aardig gaatje, maar werd op tijd ingerekend door de grote favorieten voor de dagzege. We leken een sprint te krijgen tussen de betere puncheurs, maar het was Evenepoel die als eerste het initiatief nam en wegreed van zijn rivalen.

Evenepoel is de baas op Alto da Fóia

De kopman van Deceuninck-Quick-Step bleef perfect te hebben getimed, want de Belg kwam als eerste over de streep. Maximilian Schachmann kwam nog erg dichtbij, maar de Duitser van BORA-hansgrohe strandde aan het achterwiel van Evenepoel, die ook meteen de nieuwe leider is. De verschillen zijn echter nog speelbaar met nog drie etappes te gaan.