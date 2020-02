Mathieu van der Poel: “Omloop is een doel, Algarve een voorbereidingskoers” woensdag 19 februari 2020 om 12:43

Mathieu van der Poel begint vandaag in de Volta ao Algarve aan zijn wegcampagne. Veel ogen zullen gericht zijn op de renner van Alpecin-Fenix, maar Van der Poel tempert de verwachtingen. “De Ronde van Algarve is echt een voorbereidingskoers. Ik richt mijn pijlen op de Omloop” zo vertelt hij in startplaats Portimão voor de ploegbus van Alpecin-Fenix.

De Belgische formatie van de gebroeders Christoph en Philip Roodhooft staat deze week ook aan de start van de Ruta del Sol en de Tour of Antalya. Maar waarom kiest Van der Poel dan voor de Volta ao Algarve? “Dit is de beste wedstrijd in mijn voorbereiding op de klassiekers. Het zijn vrij lange ritten, het parcours is best mooi en we hebben goed weer.”

“Ik heb vorig jaar al gereden in Turkije, het is eens wat anders. De ploeg heeft het aan mij voorgesteld. Ik weet dat zij met de best mogelijke planning komen. Het is ook makkelijk als ik het niet hoef te doen”, zo vertelt Van der Poel, die naar eigen zeggen geen persoonlijke ambities koestert. “Algarve is echt een voorbereidingskoers.”

“Ik heb weinig persoonlijke ambities”

Van der Poel die niet voor een overwinning gaat: het komt zelden voor. “Ik moet het ook wel leren”, erkent de drievoudig wereldkampioen in het veld. “Het is een kwestie van aanpassen, maar je kunt niet altijd voor de eerste plaats strijden. Ik koers normaal gezien voor de overwinning, maar ik weet niet of dat nu realistisch is.”

Van der Poel kende na een drukke winter namelijk een vrij korte voorbereiding op de eerste wegkoersen van 2020. “Het doel is dus vooral om kilometers te malen en op mijn fiets te blijven zitten. Ik wil uiteindelijk met een beter gevoel naar huis trekken. Ik heb weinig persoonlijke ambities, ik zal in dienst van de ploeg rijden.”

Omloop Het Nieuwsblad

“Ik hoop op die manier zelf ook beter te worden. Ik heb geen specifieke momenten aangestipt om mezelf te testen. Het is voor mij nog iets te vroeg. Ik richt mij op Omloop Het Nieuwsblad, dat is realistischer. Ik wil de Ronde van Algarve echt gebruiken richting de Omloop.” Vandaag koerst Van der Poel in 195,6 kilometer van Portimão naar Lagos.