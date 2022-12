Remco Evenepoel showt zijn Soudal-Quick-Step-regenboogtrui voor 2023

Remco Evenepoel weet hoe zijn nieuwe regenboogtrui eruit ziet. De wereldkampioen reed na het behalen van zijn wereldtitel al Binche-Chimay-Binche, maar heeft nu ook de trui die hij in 2023 gaat dragen gepresenteerd met Soudal en Quick-Step als hoofdsponsoren.

“Ik mag heel trots zijn dat ik deze trui nu al mag dragen, zo vroeg in mijn professionele carrière. Ik weet dat het een speciaal jaar wordt, met veel druk en door de trui waarschijnlijk ook een andere manier van koersen”, vertelt Evenepoel. “Maar ik laat het allemaal op mij af komen. Ik probeer er zo relaxed mogelijk mee om te gaan en te genieten van dit seizoen.”

We gaan de 22-jarige wereldkampioen in ieder geval in dit tenue zien koersen in de Giro d’Italia. Onlangs kondigde hij aan voor een goed klassement te gaan in de Italiaanse ronde, nadat hij afgelopen seizoen de Vuelta a España wist te winnen. Ook de Vuelta a San Juan, de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en de heuvelklassiekers staan naar verluidt op zijn programma.

