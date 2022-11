Remco Evenepoel hakt de knoop door: wereldkampioen kiest voor Giro d’Italia

De kogel is door de kerk: Remco Evenepoel zal in 2023 deelnemen aan de Giro d’Italia. De regerende wereldkampioen verkiest een tweede Giro-deelname boven een debuut in de Tour de France.

Evenepoel wist al langer welke grote ronde hij in 2023 zou betwisten, maar de renner van Soudal-Quick-Step wilde het alleen nog niet vertellen. Nu is duidelijk geworden dat Evenepoel in 2023 weer zal deelnemen aan de Ronde van Italië en dat we (minstens) nog een jaar moeten wachten op zijn debuut in de Tour de France. Evenepoel hoopt volgend jaar, na winst in de Vuelta a España, ook een gooi te doen naar de eindzege in de Giro d’Italia.

Eerder werd het parcours van de Giro 2023 bekendgemaakt. Naast traditioneel veel bergetappes staan er ook ruim 70 tijdritkilometers op het programma, iets wat in het voordeel van Evenepoel is. De komende editie van de Tour de France kent daarentegen slechts één individuele tijdrit van 22 kilometer.

💥 @EvenepoelRemco returns to the @giroditalia! The World Champion will be at the start of the prestigious race on 6 May 2023 🤩 pic.twitter.com/FbmJxkutEP — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) November 30, 2022

“Ik zal de Giro d’Italia rijden in 2023”, maakt Evenepoel in een speciale video een einde aan alle onzekerheid. “Ik kijk er erg naar uit. Het zal een speciale editie worden in mijn regenboogtrui. Ik ben momenteel in Italië voor enkele verkenningen. Ik hoop jullie snel te zien in Italië. We hopen er goed te presteren.”

Voor Evenepoel zal de Giro van 2023 ook deels in het teken staan van sportieve revanche, aangezien zijn eerste deelname in 2021 geen onverdeeld succes werd. De Belgische ronderenner begon nog wel goed aan de eerste grote ronde uit zijn carrière, maar zakte op een gegeven moment weg uit het klassement. Een valpartij zorgde ervoor dat hij vroegtijdig moest opgeven.