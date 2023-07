Remco Evenepoel rijdt laatste koers als wereldkampioen in San Sebastián: “Eind juli al, heel jammer”

Interview

Remco Evenepoel is in de geschiedenis van het wielrennen misschien wel voor de kortste periode ooit wereldkampioen geweest. Door het Super WK Wielrennen in Glasgow, is het wegkampioenschap verplaats van eind september naar begin augustus. Zaterdag rijdt hij zijn voorlopig laatste koers in de regenboogtrui tijdens de Clásica San Sebastián. “Al heb ik diep van binnen de stille hoop dat dit niet de laatste koers van mij is in dit prachtige tricot”, vertelt hij in gesprek met onder andere WielerFlits.

De 23-jarige Belg van Soudal-Quick-Step is al heel het jaar voornemens om de Baskische klassieker te rijden. Het invoegen van de Vuelta a España in zijn programma heeft daar geen verandering in gebracht. Wel heeft hij daardoor besloten om de Tour de Wallonie – die initieel op zijn programma stond, zodat hij nog eens in de regenboogtrui in België kon koersen – over te slaan. Omdat San Sebastián vorig jaar goed werkte in aanloop naar de Vuelta, is die blijven staan.

We hebben je sinds de Belgische kampioenschappen niet meer gezien. Wat heb je in die periode tot nu gedaan?

“Daarna heb ik vijf dagen vakantie opgenomen, na een heel lange periode en dan nog die trieste tijd in de Ronde van Zwitserland rondom Gino Mäder. Daarna ben ik met de ploeg op hoogtestage gegaan naar Val di Fassa. Naderhand heb ikzelf daar nog een extra kleine week op hoogte aan vastgeplakt, samen met mijn vrouw Oumi. Dat was een van de weinig moment die we de komende maanden samen konden spenderen. En nu ben ik hier. Ik zou in orde moeten zijn, normaal reageer ik altijd goed op hoogtestages. Ik heb een beetje dezelfde voorbereiding gekopieerd van vorig jaar, al is het WK nu een stuk eerder. Mijn vorm zou daarom nu al iets beter moeten zijn dan vorig jaar het geval was. Mijn gewicht en alle data zijn in ieder geval op punt.”

Het is meteen ook je laatste koers in de regenboogtrui. Hoe voelt dat?

“Het maakt me een beetje verdrietig, omdat het te vroeg is. Ik bedoel, we zijn pas aan het einde van juli en nu al is het mijn laatste koers als wereldkampioen. Echt jammer. Maar goed, gelukkig is er volgende week een mooie koers om de trui opnieuw te grijpen. In San Sebastián ga ik alvast mijn best doen. Ik ga er zo veel mogelijk van proberen te genieten. Deze klassieker is ook erg belangrijk voor mij. Als ik opnieuw kan zegevieren, maakt mij dat mederecordhouder. Dat is een grote motivatie. En ik ga genieten van mijn laatste uren in deze trui. Al heb ik diep van binnen de stille hoop dat dit niet de laatste koers van mij is in dit prachtige tricot. Toch heb ik best een goed seizoen gehad in de regenboogtrui. Acht mooie overwinningen, Belgisch kampioen op de weg in deze trui. Dat is speciaal. Niet iedereen kan goed terugkijken op het jaar na een gewonnen WK.”

Wat heb je voor speciaals in gedachten om die laatste uren te vieren?

“Proberen te winnen. Dat is het enige dat ik kan doen. Ik heb natuurlijk al twee keer gewonnen en ik vind San Sebastián oprecht een heel mooie wedstrijd. Ik heb hier mijn eerste grote zege als prof behaald. Dus moest ik hier opnieuw als winnaar kunnen afsluiten, in de regenboogtrui, dan zou dat een heel mooie herinnering zijn.”

In aanloop naar dit blok met wedstrijden heb je de succesvolle voorbereiding van vorig jaar gekopieerd. Wat weet je toen nog van de week ná San Sebastián, waarin nu het WK ligt?

“In San Sebastián was ik toen supergoed. Ik reed hier mijn beste tien- à vijftien minuten-waardes ooit. Ik heb vrijdag ook nog even gefietst en vastgesteld dat het gevoel nu ook goed is. Ook heb ik wat tests gedaan en dat was allemaal in orde. Het ziet er goed uit, maar het is altijd afwachten of dat ook zo is. Van de ene op de andere dag kan er een dipje zijn, een plotse vermoeidheid, ziek zijn – dat ik al meegemaakt heb in topvorm dit jaar (verwijst hij naar de Giro d’Itala, red.)… Er kan van alles gebeuren. Maar vorig jaar was ik de week na San Sebastián óók van een heel hoog niveau en daarna bleef ik alleen maar verbeteren. Dus laten we hopen dat dit nu weer zo is. Dan gaat dat wel van pas komen, haha.”