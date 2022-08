Remco Evenepoel: “Ploegentijdrit winnen zou geweldige start zijn”

Interview

Remco Evenepoel is klaar voor zijn tweede grote ronde. Al ziet hij het zelf als zijn eerste. “De Giro van vorig jaar telt niet. De opbouw in de aanloop ervan was te beperkt. Nu ben ik echt goed voorbereid, is mijn basis veel beter.”

Van op zijn hotelkamer – relaxed op bed, kussentje achter het hoofd – stond Remco Evenepoel gisteren de internationale pers te woord. “We beginnen aan deze Vuelta met veel zelfvertrouwen”, klonk het. “De hele ploeg trouwens. We gaan van start met een sterk team, een hechte vriendenploeg. We geloven in elkaar en in ons doel. Een tweeledig doel, met focus op ritzeges en een goed eindklassement. Perfect te combineren.”

Opvallend: Evenepoel kwam gedurende het half uur durende praatje meermaals terug op de ploegentijdrit. Het is duidelijk dat die bij zowel Evenepoel als bij zijn team Quick-Step-Alpha Vinyl met fluo omcirkeld is. “Daar een goede prestatie neerzetten, zou een perfecte start zijn. Concreet, zo weinig mogelijk tijd verliezen, maar liefst winnen. Dat zou een droom zijn en mij persoonlijk een perfecte uitgangspositie bezorgen.” Zelf zal hij alvast niet als eerste over de finish rijden in die ploegentijdrit. Om in het geval van winst niet meteen met de verplichtingen van de leiderstrui opgezadeld te zitten.

Vraagteken

Wat het klassement betreft, gaf Evenepoel eerder zelf al aan dat er nog vraagtekens zijn. Over drie weken zonder een slechte dag, over het absolute hooggebergte. “Dat vraagteken staat er nog altijd, maar ik daar uiteraard graag een uitroepteken van maken”, lachte hij. “Uiteraard kan het op een dag wat minder gaan, maar dan moeten we met het hele team klaar zijn om dat op te vangen.”

Toen hem werd gepolst naar het verschil in fysieke paraatheid met de Giro 2021, zijn eerste grote ronde waarin Evenepoel halverwege door het ijs zakte, had hij het over ‘niet te vergelijken’. “Eigenlijk is deze Vuelta mijn eerste grote ronde. Althans in mijn ogen. Toen had ik slechts vijf weken training in de benen. Nu zijn dat er al een achttal, bovenop een volledig seizoen waarin ik al mooie resultaten geboekt heb. Dat zorgt ervoor dat ik nooit eerder beter klom.”

“Mijn basis is gewoon zoveel breder. Richting het tweede deel van het seizoen lag de focus in de opbouw op langere inspanningen. Die van een kwartier tot twintig minuten met het oog op de langere en steilere beklimmingen in de Vuelta. Nu is het alleen nog afwachten hoe zicht dat vertaalt in resultaten.”

Evenepoel had het ook nog over rust in het hoofd. “Sinds juli vertoef ik niet meer in België. De beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Eens een tijd niet meer tussen alle commentaren en meningen. Het was de beste manier om me voor te bereiden, in de buurt van familie, vrienden en ploegmaats. Het is me prima bevallen.”

Zware week in Baskenland

Voor een pak bookmakers zijn Evenepoel en Roglic de grote topfavorieten voor deze Vuelta. Wordt het straks een tweestrijd tussen hen? “Leuk, maar zo’n dingen houden me niet echt bezig. Laat ons maar even afwachten, tot na de individuele tijdrit in Alicante, want die eerste week in Baskenland wordt meteen een zware.”

Tot slot gaf hij nog aan gecharmeerd te zijn door de lofbetuigingen van onder meer Primoz Roglic. Dat hij niets te bewijzen heeft, maar dat de Vuelta met Remco erbij een stuk spectaculairder wordt, vindt de drievoudige Sloveens winnaar. “Dat doet me natuurlijk wel iets. Zeker als dat uit de mond van Primoz komt. Van hem en zijn ploeg kan ik alleen maar leren.”