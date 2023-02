Remco Evenepoel pakt seconden bij tussensprint: “Al schreeuwend vroeg ik Merlier om lead-out”

Remco Evenepoel heeft een goede dag achter de rug in de UAE Tour. De Belg behoudt zijn leiding in het algemeen klassement na de waaiers en pakte zelfs een aantal seconden bij een tussensprint. Dat ging was wel geen makkelijke opdracht. “Merlier moest zo hard remmen, hij klapte bijna over zijn stuur.”

Evenepoel vertelde in het flashinterview na de finish eerst dat de waaiers geen groot probleem voor hem en zijn ploeg Soudal Quick-Step waren. “Het was verrassend om te horen dat Luke Plapp (nummer twee in het klassement, red.) op achterstand reed. De etappe was heel makkelijk, dus volgens mij was niet iedereen even gefocust. Het was een rare situatie, maar alles kwam terug bij elkaar door de tegenwind. We zijn met succes door de stresserende situatie gekomen”, aldus de Vlaming.

“Als ik twee seconden kan winnen bij de tussensprints, waarom zou ik dat dan niet doen?”, geeft Evenepoel mee over zijn gewonnen seconden. “Je weet nooit of deze koers op een seconde wordt beslist. Het oorspronkelijke plan was dat Merlier ervoor zou sprinten. Toen hij aanzette, zat ik in zijn wiel en hadden we een gaatje. Al schreeuwend vroeg ik hem dan om een lead-out te doen en me te laten passeren. Ik dat dat hij bijna over zijn stuur klapte, zo hard moest hij remmen.”

