maandag 4 september 2023 om 17:52

Remco Evenepoel moest zich inhouden voor Vuelta-tijdrit: “Had mezelf bijna geflikt”

Wereldkampioen Remco Evenepoel toont dinsdag in de tiende etappe van de Vuelta a España 2023 voor het eerst zijn regenboogtrui in een nieuwe discipline. In Stirling pakte hij het goud in de individuele race tegen de klok. Die staat dinsdag ook op het programma van en naar Valladolid. Op de persconferentie tijdens de rustdag ging hij dieper op de chrono in en daarbij was ook WielerFlits aanwezig.

De kopman van Soudal-Quick Step fietste maandag eventjes dertig minuten los op zijn tijdritfiets. Verkennen deed hij alvast niet. “Enerzijds niet omdat het niet heel technisch oogt en anderzijds omdat Valladolid moeilijk te bereiken was, omdat je dan altijd via Madrid moet vliegen. Het is een kleine 25 kilometer, een beetje vergelijkbaar met de tijdrit van vorig jaar. Nu is het eerste stukje best technisch en ligt er na vier of vijf kilometer een klimmetje. Na een stukje afdaling is het daarna rechttoe, rechtaan over dezelfde baan heen en weer. Een tijdritspecialist zal hier winnen.”

Dat de 23-jarige Belg in zijn regenboogtrui start, was overigens bijna de mist in gedraaid. “Na de rit van zaterdag zag ik dat ik maar één puntje achterstond in de strijd om de bolletjestrui”, geeft hij lachend toe. “Ik had mezelf nog bijna geflikt op die manier, haha! Net daarom ben ik heel tevreden dat ik dinsdag in die mooie trui mag starten. Dat is supertof! Het is in veel rondes voorgevallen dit jaar dat ik mijn wereldkampioenentenue niet kon aandoen, omdat ik dan een leiderstrui in handen had. Nu is dat wel zo. Ik kijk daar enorm naar uit, het geeft me nog meer motivatie dan anders!”

Plus het feit dat hij in zijn eigen tenue kan rijden. “Al vind ik dat altijd makkelijk gezegd”, kaatste Evenepoel terug. “Zo veel trager zijn die pakken van de organisatie niet. Kijk maar naar de afgelopen grote rondes: Jonas Vingegaard won in het geel in de Tour, ik deed dat vorig jaar in de Vuelta ook in de rode trui. Die uitvlucht dat een tricot van de organisatie trager zou zijn, vind ik een beetje kort door de bocht en flauw. Ik mik in ieder geval op ritwinst. Een halve minuut pakken moet kunnen en zou mooi zijn, maar Primož Roglič, Vingegaard en Juan Ayuso zijn in vorm.”