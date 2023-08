woensdag 30 augustus 2023 om 12:16

Winactie: Maak kans op een gesigneerde regenboogtrui van wereldkampioen Remco Evenepoel

De Vuelta a España is in volle gang en Remco Evenepoel is als titelverdediger natuurlijk een van de topfavorieten voor de eindoverwinning. De kopman van Soudal-Quick-Step won de eerste bergrit en droeg daarna ook de leiderstrui. Wat kan hij in de wereldkampioen tegen de klok in de tijdrit? In samenwerking met Soudal mogen wij een door Evenepoel gesigneerde regenboogtrui weggeven. Doe mee met onze winactie en wie weet is hij binnenkort van jou

Aangezien het om een wereldkampioenentrui gaat met handtekening van Remco Evenepoel, gaat de prijsvraag over etappe 10 van de Vuelta a España: de individuele tijdrit naar Valladolid. Evenepoel kroonde zich begin augustus in Glasgow namelijk tot wereldkampioen tijdrijden. Denk jij te weten wie de Vuelta-tijdrit gaat winnen? Dan kan je nu meedoen.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk dinsdag 5 september 2023 om 14.00 uur jouw antwoord door via onderstaand formulier. Daarna begint de individuele tijdrit.

2. Onder de deelnemers die de juiste winnaar voorspellen, verloten we de volgende prijs:

– Een door Remco Evenepoel gesigneerde regenboogtrui van Soudal Quick-Step

3. De winnaar wordt na afloop via e-mail bekendgemaakt. Er is slechts één deelname per huishouden toegestaan.