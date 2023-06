Remco Evenepoel over val op BK tijdrijden: “Was bereid om risico’s te nemen”

Video

Remco Evenepoel kon de zege donderdag snel vergeten op het BK tijdrijden: al na enkele minuten maakte hij een schuiver. Wat gebeurde daar precies? “Het voorwiel gleed weg en ik ging de beek in, meer kan ik er niet over zeggen”, zei hij na afloop tegen onder meer WielerFlits.

Het regende flink in Herzele, waardoor het wegdek nat was. “Misschien ging ik ook iets te snel die bocht in. Ik had vertrouwen en was bereid om risico’s te nemen in de bochten. Het was eigenlijk de enige snelle bocht op het parcours. We wisten dat de bocht was met de meeste kans om te vallen. Ik ging net een tikkeltje teveel over de limiet. En ja, toen lag ik in de beek. Ik kwam niet aan mijn remmen, ik draaide de bocht goed in. Maar ja, dat is het leven hè.”

Door de val bleef het voorspelde duel met Wout van Aert uit. “Aan het eerste tussenpunt lag ik al vijftig seconden af. Vanaf dan wist ik dat ik zeker niet meer meedeed voor de overwinning. Tijdens de tweede ronde zeiden ze dat het podium er nog inzat, dat ik korter en korter kwam. Dat geeft wel aan dat ik toch wel goede benen had vandaag. Ik voelde ook wel dat ik er klaar voor ging zijn.”

BK op de weg

Zondag staat Evenepoel aan de start van het BK op de weg. Wat verwacht hij daarvan? “Het zal iets droger liggen, dat is alvast iets. Maar ja, het zal een kermiskoers worden aan het einde. Het is zoals het de afgelopen jaren ook al was in België, veel lokale omlopen. We zien wel. Het is bij Lampie (Yves Lampaert, red.) in de buurt. Het belangrijkste is dat we de trui in ploeg houden. Dit jaar hebben we eindelijk een sprinter (Tim Merlier, red.), dus kunnen we op hem spelen ofwel op de aanval. We hebben meerdere kaarten om te spelen. Dat is de eerste keer van ons.”

Evenepoel zegt dat een aanval ook ver kan dragen zondag. “Het is een heel lastige start met de lokale ronde van Gent-Wevelgem. Het gaat heel pittig zijn. We moeten alert zijn en ervoor zorgen dat er geen goede groep wegrijdt zonder ons. Als het toch bij elkaar komt, hebben we een heel goede lead-out om Tim af te zetten. Ik denk dat Tim en Jasper op dit moment misschien de twee rapste mannen ter wereld zijn, samen met Fabio (Jakobsen, red.). Dat kan een mooie sprint worden. Dan heb je Wout er ook nog bij, die op alles kan gokken. Het kan alle kanten uit zondag.”

