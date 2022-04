Remco Evenepoel over slechte resultaten klassiekerkern: “In de Ardennen iets terugdoen”

Remco Evenepoel was zondagmiddag aandachtig toeschouwer van de Ronde van Vlaanderen, op zijn hotelkamer in Spanje. Het 22-jarige toptalent van Quick-Step Alpha Vinyl doet vanaf maandag mee aan de Ronde van het Baskenland. Zondagmiddag sprak hij via Zoom met enkele Belgische media en WielerFlits, waar hij op een tweede scherm de koers volgde en meeleefde.

Om het Baskenland ging Evenepoel in op het slechte klassieke voorjaar dat zijn ploeg tot op heden afwerkt. “Voor een team zoals de onze is het nooit leuk om naar klassiekers te gaan als underdog. Dat niet gewoon voor ons. Als je ieder jaar domineert en dit seizoen ben je aan het afzien in diezelfde koersen om resultaten te behalen, dan is dat een nieuwe situatie. Daar hebben we mee te doen. Ik hoop alleen dat de jongens uit onze klassiekerkern mentaal sterk genoeg zijn om ermee om te gaan en er toch het beste van te maken.”

Zelf zal de jongeling dit jaar in de Ardennenklassiekers proberen het mooie weer te maken. “Ik vind het daarom ook moeilijk om te praten over de Vlaamse klassiekers, want ik rijd een compleet ander programma. Ik denk niet dat ik de teleurstelling en de deceptie voel van de koersen in Vlaanderen. De wedstrijden die ik zelf reed, waren wel aardig succesvol – behoudens Tirreno-Adriatico misschien. Nu komen mijn grote afspraken eraan. Ik ben erg gefocust op de Ardennenklassiekers. We hebben een sterke ploeg. Julian Alaphilippe komt stilaan heel goed in vorm en samen hopen we iets terug te doen.”

Maandagmorgen verschijnt een uitgebreider interview met Remco Evenepoel online in aanloop naar de Ronde van het Baskenland.