Youri IJnsen • donderdag 24 augustus 2023 om 16:44

Remco Evenepoel over beste renners ter wereld: “Fenomenale Mathieu van der Poel maakt meeste indruk”

Remco Evenepoel staat bijna aan de vooravond van de Vuelta a España 2023. De 23-jarige Belg van Soudal-Quick-Step gaat in 21 etappes tussen Barcelona en Madrid op zoek naar titelprolongatie. In de persconferentie waarbij WielerFlits aanwezig was voorafgaand aan die koers, ging de wereldkampioen tijdrijden dieper in op de vraag wie op hem het meeste indruk maakt dit jaar.

Evenepoel moest een vergelijking maken tussen hemzelf, Jonas Vingegaard, Primož Roglič, Tadej Pogačar en Mathieu van der Poel. “Wat betreft aantallen, zou ik Pogačar moeten zeggen. Wat heeft hij? Negentig zeges dit seizoen? Honderdvijftig?”, lacht de Belgisch kampioen op de weg. “Nee, volgens mij zijn het er zestien. Qua resultaten moet ik dus altijd Tadej zeggen. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van de zeges, dan zeg ik Mathieu. Twee monumenten, wereldkampioen, tweede in de Ronde van Vlaanderen en de E3 Saxo Classic… Dat is fenomenaal!”

De renner van Soudal-Quick-Step vindt de vraag echter moeilijk. “Kijk nu naar Primož… Hij heeft iedere koers waarin hij dit jaar gestart is, ook gewonnen. Behoudens de Vuelta a Burgos, waren dat ook allemaal WorldTour-koersen. Spreek je over regelmatigheid, dan moet je altijd Roglič zeggen. Maar goed, Jonas Vingegaard wint het Critérium du Dauphiné en de Tour de France. Pogačar wint overal in tal van type wedstrijden. Iedereen is indrukwekkend op zijn eigen manier. Maar voor mij is Mathieu dit jaar het meest indrukwekkend. Na mij, natuurlijk”, grapt Evenepoel.