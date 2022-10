Remco Evenepoel uitgeroepen tot Flandrien van het Jaar

Remco Evenepoel volgt Wout van Aert op als Flandrien, een organisatie van Het Nieuwsblad. Evenepoel haalde het voor Van Aert en Arnaud De Lie. Lotte Kopecky werd dan weer uitgeroepen tot Flandrienne. De Flandrien van het jaar wordt verkozen door de renners en rensters zelf.

De laatste drie edities van de Flandrien gingen naar Wout van Aert, maar de renner van Jumbo-Visma moest dit jaar zijn meerdere erkennen in Evenepoel. Die laatste kende een uitmuntend seizoen: Evenepoel won dit jaar onder meer Luik-Bastenaken-Luik, het eindklassement van de Vuelta a España en het WK wielrennen.

Evenepoel, die momenteel met zijn vrouw Oumi op de Malediven geniet van een rustperiode – mocht de Flandrien vorige week al in ontvangst nemen tijdens de jaarlijkse teammeeting van zijn ploeg Quick-Step-Alpha Vinyl. Hij kreeg de prijs toen uit handen van zijn ploegmaats.

Uitslag Flandrien 2022

1. Remco Evenepoel – 510 punten

2. Wout van Aert – 438 punten

3. Arnaud De Lie – 308 punten

4. Jasper Philipsen – 301 punten

5. Dylan Teuns – 183 punten

Bij de vrouwen werd Lotte Kopecky voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot Flandrienne. Geen verrassing, aangezien Kopecky dit jaar met Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen twee topklassiekers wist te winnen. Ook werd ze in het Australische Wollongong vicewereldkampioen op de weg en was ze in het baanwielrennen succesvol met twee Europese en twee wereldtitels.

Uitslag Flandrienne 2022

1. Lotte Kopecky – 125 punten

2. Julie De Wilde – 92 punten

3. Shari Bossuyt – 71 punten

4. Febe Jooris – 48 punten

5. Sanne Cant – 19 punten

Er werden voorts nog een aantal nevenprijzen uitgereikt. Zo won Kopecky tevens de Patrick Sercu-Trofee voor haar prestaties naast het wegwielrennen. Ilan Van Wilder, die in de voorbije Vuelta a España van goudwaarde was voor Remco Evenepoel, werd door de redactie van Het Nieuwsblad verkozen tot beste ploegmaat.

De drie ‘jonge Flandriens’ van het jaar zijn Alec Segaert, Vlad Van Mechelen en Cedric Keppens. De Tour van Wout van Aert bleek dan weer de ‘Vonk van het Jaar’, de trofee voor hét wielermoment van 2022.

Tot slot koos de wielerredactie van Het Nieuwsblad opnieuw voor Tadej Pogačar als Internationale Flandrien. De Sloveen werd dit jaar op een nederlaag getrakteerd in de Tour de France, maar won met Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, GP Montréal en de Ronde van Lombardije wel weer de nodige grote koersen.

Annemiek van Vleuten werd na een superjaar uitgeroepen tot de Internationale Flandrienne: de Nederlandse won dit jaar met de Giro, Tour en Vuelta de drie grote rondes, kroonde zich in Wollongong tot wereldkampioene en was tevens de beste in Luik-Bastenaken-Luik.