Remco Evenepoel: “Óscar Sevilla mijn belangrijkste tegenstander” donderdag 30 januari 2020 om 00:14

Remco Evenepoel koerste attent in de vierde etappe van de Vuelta a San Juan en behield de witte leiderstrui. Door zich te mengen bij de tussensprint liep hij in het klassement zelfs iets uit. Na de rustdag mag hij in de koninginnenrit naar Alto Colorado proberen zijn koppositie te verdedigen.

“Morgen (donderdag) ga ik zeker mijn rust pakken. Wellicht ga ik wat uitfietsen en dan relaxen met het team”, zei Evenepoel in het flashinterview. Hoewel de Argentijnse ronde slechts zeven etappes telt, is tussen de vierde en vijfde rit een rustdag ingelast. Vrijdag gaat de koers dan verder met de bergetappe naar Alto Colorado, die de renners naar 2565 meter hoogte brengt.

“Hopelijk kan ik de trui houden en mijn voorsprong behouden, of misschien zelfs uitbreiden”, ging de Belgische renner van Deceuninck-Quick Step verder. “Ik heb nu een grote voorsprong. Óscar Sevilla (derde op 1:09) lijkt mijn belangrijkste tegenstander te worden. Ik voel me goed. Hopelijk word ik niet ziek en kan ik de leiding vasthouden.”

Opvallend detail, Sevilla is liefst 23 jaar ouder dan Evenepoel. De Spanjaard was al twee jaar prof toen zijn Belgische collega geboren werd. Ook was hij op dat moment tweemaal van start gegaan in de Giro d’Italia, de rittenkoers waar Evenepoel later dit seizoen zijn groterondedebuut hoopt te kunnen maken.