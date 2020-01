Gaviria sprint naar tweede etappewinst in Vuelta a San Juan woensdag 29 januari 2020 om 23:39

Fernando Gaviria heeft de vierde etappe van de Vuelta a San Juan op zijn naam gezet. In de razendsnelle rit naar San Agustín was hij de beste in de massasprint. Remco Evenepoel koerste attent mee en behield de witte leiderstrui. Morgen is de enige rustdag in de Argentijnse ronde.

In de vierde etappe werd gekoerst van San José de Jáchal naar San Agustín, de hoofdstad van het departement Valle Fértil. Onderweg bracht het natuurpark Ischigualasto het peloton naar 1510 meter hoogte, maar vanaf de top was het nog tachtig kilometer in dalende lijn naar de streep. Op papier hadden mogelijke geloste sprinters kortom alle kans om op tijd terug te keren. Wie trad in de voetsporen van Fernando Gaviria en Maximiliano Richeze, de vorige winnaars in San Agustín?

In de eerste dertig kilometer werd talloze keren aangevallen, maar steeds werden de avonturiers opnieuw ingerekend. Na 36 kilometer was de eerste tussensprints de eerste stip op de route. Thuisrijder Daniel Juarez ging na drie etappes aan kop in het tussensprint-klassement met een royale voorsprong en zou daardoor ook na de vierde etappe de leider blijven. Zdeněk Štybar en Simon Pellaud kwamen als eerste door aan de tussensprint en ook Juarez pakte een puntje mee.

Vluchters proberen weg te rijden

Toen het peloton eenmaal de eerste veertig kilometer in de benen had, probeerde een kopgroep van tien renners weg te rijden met daarbij ook Nelson Oliveira. De Portugees was echter als vierde geklasseerd en dus werd ook deze vluchtpoging ongedaan gemaakt. Pas na zeventig kilometer kreeg een kopgroep de ruimte van het peloton. Aanvankelijk sloegen negen renners de handen ineen, waarbij Mattia Bais de best geklasseerde was op 2:47 van leider Remco Evenepoel.

Nog zes renners sloten aan met daarbij Filippo Ganna, de nummer twee in de stand. Daarachter werd dan het tempo opgevoerd met de klim in natuurpark Ischigualasto op komst. Deze was in drieën opgesplitst: een klim van derde categorie, gevolgd door twee van eerste categorie. Bij de eerste klim kwam Robin Carpenter als eerste door. Nog voor de tweede klim werd de kopgroep ingerekend en streek César Paredes de punten op. Op de derde pakte Guillaume Martin de buit.

Daarmee was het klimwerk achter de rug en restte nog 78,8 kilometer in dalende lijn naar de finish in San Agustín. Dat bood achteropgeraakte renners de gelegenheid om terug te keren. Op vijftig kilometer van de finish reden Robin Carpenter en Peio Goikoetxea dan weg, terwijl UAE Emirates het vuile werk opknapte in het peloton. Fernando Gaviria had duidelijk zijn zinnen gezet op een tweede succes in San Agustín.

Evenepoel roert zich aan de tussensprint

Carpenter, die ook al eerder op de dag betrokken was bij ontsnapping, en Goikoetxea wisten hun voorsprong bij de tweede tussensprint op 39,6 kilometer van de aankomst op te rekken tot veertig seconden. Evenepoel toonde zich bij die sprint gretig door langs het treintje van UAE Emirates naar de derde plaats te spurten en zo de laatste bonificatieseconde op te strijken. Daarmee liep de Belg weer iets uit op Ganna, die hij gisteren al op 32 seconden had gezet in de tijdrit.

In de laatste twintig kilometer gingen de hemelsluizen dan wagenwijd open. Ook in de stromende regen bleef UAE Emirates op kop rijden, terwijl de voorsprong van de vluchters gestaag terugliep. Toch bleven de Amerikaan en de Spanjaard nog verrassend lang vooruit, tot het peloton in de drie laatste kilometers op ze neerstreek. De ploegen van de sprinters begonnen dan hun treintjes in stelling te brengen. Behalve UAE Emirates kwamen ook BORA-hansgrohe en Cofidis naar voren.

Ook Deceuninck-Quick Step probeerde zijn kopman Álvaro José Hodeg zo goed mogelijk naar de finish te loodsen. UAE Emirates liet zich niet wegdrummen en na een perfecte lead-out beloonde Fernando Gaviria het werk van zijn teammaats met zijn tweede etappezege, waarmee hij zijn oogst vorig jaar in de Argentijnse ronde evenaarde. Tweede werd Rudy Barbier, de winnaar van de openingsetappe, Hodeg was derde.

Etapa / Stage 4 🇦🇷 ¡Final de carrera, ganó #51 @FndoGaviria! 🔥El sprinter del @TeamUAEAbuDhabi

se impuso en el sprint de la cuarta etapa de la Vuelta a San Juan 2020! 🇬🇧 End of stage! The sprinter #51 @FndoGaviria from @TeamUAEAbuDhabiwon the fourth stage of the VSJ 2020! pic.twitter.com/fFBrSfCWqI — Vuelta a San Juan OK (@vueltasanjuanok) January 29, 2020