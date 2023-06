‘Remco Evenepoel niet in Baloise Belgium Tour, Ronde van Zwitserland lonkt’

Remco Evenepoel gaat volgens Het Laatste Nieuws niet van start in de Baloise Belgium Tour. De kans is daardoor groter geworden dat de wereldkampioen, die op de weg terug is na zijn coronabesmetting en opgave in de Giro d’Italia, zijn rentree gaat maken in de Ronde van Zwitserland.

“Er is druk van Golazo om de Baloise Belgium Tour te rijden, omdat er een etappe voor de deur van Remco passeert”, vertelde ploegbaas Patrick Lefevere van Soudal Quick-Step eind mei. “Maar ik heb de indruk dat Remco daar niet gevoelig voor is. Hij zal kiezen wat hij denkt dat het beste is voor hem.”

Het Critérium du Dauphiné, die komend weekend al begint, komt te vroeg voor Evenepoel en dus is de Ronde van Zwitserland de meest logische optie. Die rittenkoers begint op zondag 11 juni en kent twee tijdritten. “Ik zou de wereldkampioen graag aan de start hebben, maar voorlopig hebben we nog geen groen licht gekregen van zijn ploeg. Als Remco nog wil komen, maken we zeker plaats”, vertelt organisator David Loosli aan HLN.

Volgens de krant vormt de REV Ride, een toertocht waar Evenepoel bij aanwezig is, nog wel een klein probleem. Die is daags voor de Ronde van Zwitserland, terwijl die wedstrijd dan ook de verplichte teampresentatie heeft. “Elke deelnemer wordt geacht daar aanwezig te zijn”, aldus Loosli. “Maar in het verleden zijn er nog renners de dag van de start ingevlogen door ziekte of valpartij van een ploegmaat.”

