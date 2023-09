donderdag 14 september 2023 om 18:34

Remco Evenepoel na drie ritzeges en bergtrui blij met Vuelta: “Ondanks het klassement”

Remco Evenepoel droeg zijn derde ritzege in de Vuelta a España donderdag op aan zijn vrouw Oumi. “Als ik voor de derde keer een etappe zou winnen, moest ik die aan haar opdragen”, lacht de Belgische kopman van Soudal Quick-Step nadat hij solo over de meet was gekomen in La Cruz de Linares.

“Ik had het gevoel dat ik de sterkste was in de kopgroep”, legt Evenepoel uit in zijn eerste reactie na zijn zege. “Ik moest geen tijd verspillen en ervoor gaan. Mijn benen waren heel goed, ik had een betere dag dan in etappe 14 (toen hij de rit naar Larra-Belagua won, red.). Het was opnieuw een geweldige rit om te winnen en een mooie kans om bergpunten te pakken.”

“Mijn derde ritzege alweer… Het is geweldig om de Vuelta zo af te sluiten”, kijkt hij al uit naar Madrid. Voor Evenepoel is de Vuelta ondanks alles erg geslaagd. “Na mijn offday op de Tourmalet moest ik de bladzijde omslaan en voor etappes gaan. Ik win drie prachtige ritten in deze Vuelta én de bergtrui.”

Hoe kijkt hij terug op de voorbije weken? “Het was een geweldige Vuelta, ondanks dat het klassement niets is geworden. We mogen trots zijn. Ik heb nog altijd een goed gevoel en goede benen, dat toont aan dat ik beter blijf worden. Alleen had ik in de tweede week een slecht weekend”, blikt hij terug op zijn ineenstorting.