Remco Evenepoel meteen na hoogtestage in actie: “In verleden is dat altijd gelukt”

Remco Evenepoel rijdt zondag met Luik-Bastenaken-Luik zijn enige klassieker van het voorjaar. De jonge Belg doet dat na een lange hoogtestage, zonder enige andere wedstrijdprikkel. Een moeilijk recept? “We zijn er redelijk zeker van dat hij conditioneel in orde is”, vertelt zijn coach Koen Pelgrim aan Het Nieuwsblad.

“In het verleden is Remco wel vaker recht van een hoogtestage naar een wedstrijd getrokken en dat is altijd goed gelukt”, aldus Pelgrim. “We hebben er vertrouwen in dat de stage niet echt een factor zal zijn. Je houdt tijdens de stage toch ook rekening met de wedstrijden die ze nog vóór de Giro rijden. De signalen die ik heb gekregen, is dat er niemand over zijn limiet is gegaan.”

Toch blijft het niet helemaal zeker of Evenepoel zondag met de beste renners zal kunnen strijden. “Natuurlijk bestaat de kans dat Remco zondag niet optimaal kan presteren. We zijn er redelijk zeker van dat hij conditioneel in orde is, maar hoe dat uitpakt in een wedstrijd van 260 kilometer, dat weet je nooit. De echte test is de wedstrijd zelf.”

Extra motivatie

Evenpoel zal zondag Luik-Bastenaken-Luik rijden in zijn regenboogtrui met rugnummer 1, een bijzonder gegeven. “Een monument als Luik winnen zorgt altijd voor extra motivatie. Zeker als je als wereldkampioen met het rugnummer een mag starten. Zoiets gebeurt misschien maar één keer in je leven.”

Na de Waalse eendagskoers zal de renner van Soudal Quick-Step verder focussen op de Giro d’Italia. “Remco trekt daarvoor nog naar Denia, waar hij zal trainen op zeeniveau en slapen op hoogte in het Syncrosfera Hotel.”, geeft Pelgrim nog mee over de voorbereiding van Evenepoel.

