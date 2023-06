Deelnemers Ronde van Zwitserland 2023

De Ronde van Zwitserland is de tweede voorbereidingskoers voor de tweede grote en de belangrijkste van het jaar de Tour de France. De Zwitserse koers duurt acht dagen en is voor veel renners de koers waar ze alle puntjes nog even op de i willen zetten in aanloop naar de Tour de France. Vorig jaar drukten een corona-uitbraak en een hittegolf een behoorlijke stempel op de rittenkoers, ondanks dat ging de eindzege naar Geraint Thomas. Dit zijn de deelnemers van de Ronde van Zwitserland 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

INEOS GRENADIERS

AG2R CITROEN TEAM

ALPECIN-DECEUNINCK

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

BORA - HANSGROHE

COFIDIS

EF EDUCATION - EASYPOST

GROUPAMA - FDJ

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY

JUMBO-VISMA

MOVISTAR TEAM

SOUDAL QUICK-STEP

TEAM ARKEA - SAMSIC

TEAM DSM

TEAM JAYCO ALULA

TREK-SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES

ISRAEL - PREMIER TECH

LOTTO DSTNY

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

TOTALENERGIES

TUDOR PRO CYCLING TEAM

