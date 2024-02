zaterdag 17 februari 2024 om 17:15

Remco Evenepoel aast na tijdritoverwinning op nog een etappezege: “Maar het geel is belangrijker”

De eindzege in de Volta ao Algarve lijkt Remco Evenepoel bijna niet meer te kunnen ontgaan. De kopman van Soudal Quick-Step sloeg zaterdag keihard toe in de tijdrit en staat nu fier aan de leiding in het algemeen klassement. “Het zal morgen verdedigen worden”, zei hij na afloop tegen Eurosport.

“Het wordt zaak om slim te zijn”, aldus Evenepoel, die een voorsprong van 48 seconden heeft op naaste belager Daniel Felipe Martínez. “In de eerste plaats wil ik mijn leiderspositie verdedigen, daarna ga ik kijken of ik de dagzege kan pakken. Maar het geel is belangrijker. We zullen zien of er nog een ritzege in zit.”

Die eerste ritzege in de Volta ao Algarve is dus al binnen. Evenepoel won de tijdrit met ruim verschil. Was dit de perfecte tijdrit? “Als je wint, is het altijd een perfecte tijdrit. Vanaf de start voelde ik me al behoorlijk goed. Ik kende het parcours al goed, want we verkenden het maandag al goed, nadat we aankwamen na de Clásica de Figueira. Ook deed ik vanochtend al drie rondes.”

“Ik kende alle bochten uit mijn hoofd. Dat was noodzakelijk, want het was behoorlijk technisch, met redelijk wat drempels en gaten in de weg. De bochten waren ook nauw, dus je moest weten waar je risico’s kon nemen en waar niet. Ik had de perfecte coaching vanuit de volgwagen en we hadden vanochtend een perfecte voorbereiding, dus ik denk dat we kunnen zeggen dat het dicht bij een perfecte tijdrit zat.”