Remco Evenepoel koos eigen tempo: “In deze vorm is overleven de enige juiste tactiek”

Remco Evenepoel werd woensdag tweede in de bergetappe van de Ronde van Zwitserland naar Leukerbad, maar wie de rit gezien heeft, zag ook dat de wereldkampioen meermaals in de problemen kwam. Toch kwam Evenepoel bovendrijven. “Op dit moment kan ik niet anders. Ik heb moeite met de tempowisselingen”, erkent hij in gesprek met Het Nieuwsblad.

Voor de grap noemt Evenepoel het de João Almeida-tactiek. Zijn voormalig ploegmaat uit Portugal staat erom bekend vaak zijn eigen tempo te kiezen op beklimmingen en niet mee te gaan met versnellingen van anderen. “Maar ik weet dat ik wel een hoog tempo kan blijven aanhouden. Een comfortabel pijnlijk tempo”, lacht de wereldkampioen van Soudal Quick-Step. “In de vorm die ik nu heb is overleven de enige juiste tactiek.”

“De laatste tien kilometer van de klim liep het al een pak beter. Een teken dat ik zeker niet slecht ben”, vindt Evenepoel. Donderdag is er opnieuw een zware bergetappe. “Het zijn drie lange, hoge beklimmingen. Met de vorm die ik nu heb ligt dat mij het best. Het zal een heel andere koers worden dan de voorbije twee dagen: niet à bloc, maar wel een constant, hoog tempo.”

Evenepoel staat na de rit naar Leukerbad derde in het algemeen klassement, op 16 seconden van de nieuwe leider Felix Gall. Met de afsluitende tijdrit in het verschiet, weet Evenepoel dat hij daar tijd kan goed maken. “Maar dan mag ik morgen geen tijd meer verliezen. Liefst neem ik natuurlijk nog wat terug”, stelt hij bij de Belgische krant.

