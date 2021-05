Giro 2021: Remco Evenepoel klimt naar vierde plaats door bonificaties

Remco Evenepoel heeft zich opgewerkt naar de vierde plaats van het klassement in de Giro d’Italia. De Belgische coureur van Deceuninck-Quick-Step pakte onderweg twee bonificatieseconden en klom zo van de zevende naar de vierde plaats.

Omdat de vroege vlucht al was ingerekend, streden de renners in het peloton bij de tweede tussensprint (na ruim 152 kilometer) om de bonificatieseconden die daar lagen. Namens Deceuninck-Quick-Step probeerde Remco Evenepoel drie seconden te grijpen, maar daar stak roze trui Filippo Ganna een stokje voor. Evenepoel moest het daardoor doen met twee bonusseconden.

Na de openingstijdrit in Turijn stond Evenepoel op de zevende plaats, maar door de bonificaties is hij nu Jos van Emden, Rémi Cavagna en João Almeida gepasseerd. De 21-jarige Belg heeft nog niet uitgebreid gereageerd op zijn optreden. Op social media plaatste hij enkel een foto: “Dat was een goede dag in het peloton.” Maandag staat de eerste heuvelachtige rit in deze Giro op het programma.

Voor de Giro d’Italia wilde Evenepoel niet aangeven of hij voor een goed algemeen klassement gaat. “Ik ben vooral blij dat ik weer in competitie kom. Ik wil me vooral weer goed en comfortabel voelen in het peloton. En plezier maken, want ik heb het koersen te lang gemist”, zei hij daags voor de start.

