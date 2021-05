Giro 2021: Voorbeschouwing heuveletappe van Biella naar Canale

De derde etappe van de Giro d’Italia voert over een heuvelachtig parcours van Biella naar Canale. Het lijkt bij uitstek een etappe voor de puncheurs en rasaanvallers. Of weet een sterke sprinter te overleven richting Canale? WielerFlits kijkt vooruit naar wat je kunt verwachten van de derde Giro-rit.

Parcours

De start op maandag 10 mei is in Biella, een belangrijke textielstad in het noorden van de regio Piëmont waar de renners al drie dagen op rij doorheen koersen. De stad, en haar goed bewaard gebleven middeleeuwse binnenstad, ligt aan de voet van de Piëmontese vooralpen.

Vanaf Biella trekt de karavaan in zuidelijke richting voor een race van 190 kilometer en 2.100 hoogtemeters. Na een honderdtal zo goed als vlakke kilometers door de Povlakte beginnen de renners aan de eerste echte heuvels van deze Giro.

Na de eerste tussensprint in Canelli krijgen de renners de klim naar Piancanelli voorgeschoteld. Deze beklimming van derde categorie slingert omhoog langs de druivengaarden waar de gelijknamige wijn vandaan komt. Deze helling kent een niet al te hoog stijgingspercentage. De klim is vijf kilometer lang met een gemiddeld percentage van 6%.

Na de afdaling kunnen de renners even op adem komen op het tien kilometer vlakke tussenstuk. Vervolgens wordt er geklommen naar Castino, een gehucht met amper vijfhonderd inwoners. Ook hier is het stijgingspercentage niet bijster lastig: vier kilometer aan 6%.

Het peloton krijgt echter weinig rust, want direct na de afdaling staat de derde en laatste gecategoriseerde beklimming van de dag op de routekaart. In het kleine Manera (87 inwoners) wordt de hoogste bult van de etappe bereikt. Na deze 625 meter hoge piek volgen nog twee klimmetjes en een tussensprint op weg naar Canale. De voorlaatste helling naar Guarene is net geen drie kilometer aan bijna 7%.

Vanaf de top van de laatste klim, een pukkeltje in Occhetti van een kilometer aan 7%, is het nog vijf kilometer naar de streep. Dit gebeurt grotendeels in dalende lijn. In de laatste kilometer zitten nog drie gevaarlijke bochten, waaronder een chicane op ongeveer 500 meter van de finish.

Deze etappe lijkt dus bij uitstek geschikt voor vluchters of durfals. Als de sprinters goed in vorm zijn, en als het tempo niet te hoog ligt, kunnen zij misschien nog een rol van betekenis spelen in de finale.

Start: 12.20 uur in Biella

Finish: tussen 17.00 en 17.30 uur in Canale

Afstand: 190 kilometer

Favorieten

Na de tijdrit van zaterdag en de vlakke etappe van zondag is het op dag drie van de Giro d’Italia tijd voor de eerste serieuze klimmetjes in deze ronde. Met vijf vervelende kuitenbijters in de laatste 65 kilometer belooft het weer zo’n typische oncontroleerbare, chaotische maar vooral spectaculaire Giro-etappe te worden.

Het probleem is wel dat er ontzettend veel mogelijke kanshebbers zijn voor de ritzege. Zeker na slechts twee dagen koers. Het is nog altijd wachten op een eerste échte indicatie. Beschikt Peter Sagan weer over zijn allerbeste benen? Is Diego Ulissi na zijn hartproblemen op tijd klaar om te schitteren in ‘zijn’ Giro? En hoe goed zijn João Almeida, Remco Evenepoel, Simon Yates en Egan Bernal, op voorhand grote favorieten voor de eindzege, nu echt?

Zeker is wel dat je over de nodige explosiviteit en klimvermogen moet beschikken om in de etappe van maandag een rol van betekenis te spelen. Het lijkt op papier echt een etappe voor Peter Sagan, die voor de start van de Giro nog liet weten dat hij dit jaar graag de paarse puntentrui wil veroveren. Dan zijn dit de etappes voor de Slowaak om te scoren ten opzichte van de pure sprinters als Caleb Ewan, Dylan Groenewegen en Tim Merlier.

De renner van BORA-hansgrohe won in aanloop naar de Ronde van Italië al een etappe in Romandië, waar hij bovendien liet zien over goede klimbenen te beschikken. Zo werd hij derde in de loodzware en verregende etappe naar Estavayer, gewonnen door klimmer Marc Soler. Een goede Sagan moet maandag zeker in staat zijn om de klimmetjes te overleven en is een groepje aanvallers of een uitgedund peloton bijna altijd de snelste man.

Nog een renner om in de gaten te houden: Gianni Moscon. De Italiaanse allrounder zal later in de Giro op kop moeten rijden voor kopmannen Egan Bernal en Pavel Sivakov, maar zo vroeg in de ronde zal hij ongetwijfeld voor eigen rekening mogen rijden. Het is ook echt een geschikte etappe voor Moscon, die weer helemaal herboren is na een mindere periode. Zo won hij in de Tour of the Alps, een belangrijke graadmeter richting de Giro, twee lastige heuvelritten.

De renner van INEOS Grenadiers beschikt over een breed pallet aan kwaliteiten. De Italiaan is aanvalslustig, heeft een flinke demarrage in zijn benen, durft te gokken, heeft een neusje voor het goede moment en is zeker niet traag na een zware wedstrijd. Moscon is overigens niet de enige renner van INEOS Grenadiers die met winstambities aan de start zal staan. De Ecuadoraan Jhonatan Narváez is bijzonder explosief en snel en won vorig jaar al een rit in de Giro.

Voor de meeste klassementsrenners is het zaak om geen tijd te verliezen op weg naar Canale en heelhuids over de streep te komen, maar João Almeida ziet wellicht een kans om zijn eerste ritzege in de Ronde van Italië te boeken. De Portugees droeg vorig jaar al vijftien dagen de roze trui en werd vierde in het eindklassement, maar een ritzege zat er net niet in. Misschien is het wel raak in rit drie van Biella naar Canale, aangezien de finale hem op het lijf is geschreven.

Almeida (22) is na een zware koers namelijk ook bijzonder snel. Dat liet hij vorig jaar met regelmaat zien en dus mogen we hem zeker niet uitvlakken als de etappe uitdraait op een sprint met een klein elitegroepje. Met de vorm van Almeida zit het wel snor, gezien zijn vierde plek in de openingstijdrit in Turijn. Almeida kan maandag wellicht het roze veroveren. Zijn ploegmaat Evenepoel zal de etappe zo goed mogelijk willen doorkomen, al mogen we de jonge Belg nooit onderschatten.

Binnen Deceunick-Quick-Step, de ploeg van Almeida en Evenepoel, is het ook uitkijken naar Mikkel Honoré. De 24-jarige Deen werd vorig jaar al derde in de Girorit met aankomst op de lastige slothelling van Agrigento en was dit jaar al succesvol in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Ronde van het Baskenland. Honoré is behoorlijk explosief, snel, kan een berg over en kan wellicht nog profiteren van zijn rol in de schaduw. Noteren, die naam!

Twee andere snelle renners om in de gaten te houden zijn Fabio Felline (Astana-Premier Tech) en Nick Schultz namens BikeExchange. Het is wel de vraag of Felline en Schultz de ruimte krijgen van hun kopmannen Aleksandr Vlasov en Simon Yates. Felline is bezig aan zijn zesde Giro, maar zoekt nog altijd naar zijn eerste ritzege. Schultz maakte onlangs nog indruk in de Tour of the Alps door met de beste klimmers mee naar boven te rijden.

We verwachten maandag ook veel van een Giro-debutant uit West-Vlaanderen. Gianni Vermeersch is zichzelf in rap tempo aan het ontdekken als wegwielrenner en maakte dit voorjaar al indruk in meerdere Vlaamse voorjaarsklassiekers. De renner van Alpecin-Fenix is behoorlijk snel aan de meet, zeker na een pittige etappe, en heeft het geluk dat hij deel uitmaakt van een vrijbuitersformatie. Boekt Vermeersch in Canale de grootste zege uit zijn carrière?

Normaal kunnen we niet om Diego Ulissi heen voor een dergelijke heuveletappe. Hij schreef vorig jaar nog twee vergelijkbare ritten op zijn naam. De ervaren Italiaan van UAE Emirates kende vanwege hartproblemen een moeizaam begin van het seizoen, maar lijkt net op tijd topfit voor de Giro. In de Ronde van Romandië spurtte hij al twee keer naar een dichte ereplaats en zaterdag werd hij keurig zeventiende in de openingstijdrit in Turijn.

Onze laatste ster gaat naar Patrick Bevin, die dit seizoen uitstekend op dreef is en in de Ronde van Romandië al zijn snelle benen liet spreken. Winnen bleek net iets te hoog gegrepen, de snelle Nieuw-Zeelander van Israel Start-Up Nation werd tweede én derde in een etappe. Maar kan hij nu wel de hoofdvogel afschieten?

Verder zijn er nog een pak outsiders die maandag kunnen zegevieren, maar dan moet onderweg wel alles meezitten. Denk aan Tony Gallopin en Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Ruben Guerreiro en Alberto Bettiol (EF Education-Nippo) en Andrea Pasqualon van Intermarché-Wanty-Gobert. Astana-Premier Tech heeft met Gorka Izagirre en Luis Léon Sánchez nog twee rasaanvallers in de gelederen. Bahrain Victorious heeft met Matej Mohorič, Jan Tratnik en Pello Bilbao ook meerdere troeven om uit te spelen. Dit lijkt ons bij uitstek een etappe voor Bilbao om iets te proberen.

Wat kunnen we verder verwachten van Belgisch kampioen Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), de immer onvoorspelbare Thomas De Gendt en diens ploeggenoot Stefano Oldani (Lotto Soudal), man-in-vorm Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) en de voor Israel Start-Up Nation uitkomende Davide Cimolai? En is dit een etappe voor Bauke Mollema (Trek-Segafredo) om iets te proberen? En wat met zijn ploegmakker Gianluca Brambilla?

De finale van maandag is normaal net iets te zwaar voor een sprinter als Giacomo Nizzolo, al doen we er toch verstandig aan om de regerend Europees- en Italiaans kampioen niet te onderschatten. Ook Ewan is niet volledig kansloos, maar de Australiër lijkt niet zo goed als tijdens de voorbije Milaan-San Remo. Toen maakte hij indruk op de korte klimmetjes, al is de finale van maandag nog wat zwaarder dan de Cipressa en de Poggio.

Hou ook maar rekening met een verrassingsaanval van Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step) of BORA-hansgrohes Felix Großschartner. UAE Emirates kan in de finale meerdere renners uitspelen met, naast Ulissi, ook nog Davide Formolo, Valerio Conti en Alessandro Covi.

Bij een ware afvallingskoers komen renners als Dan Martin, Matteo Fabbro en Marc Soler bovendrijven en in de Giro is het ook altijd uitkijken naar de Italiaanse ProTeams. Niet alleen voor de ontsnapping van de dag, want misschien zijn renners als Giovanni Visconti, Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè) en Natnael Tesfatsion (Androni Giocattoli-Sidermec) in staat om een mooie ereplaats uit de brand te slepen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Peter Sagan

*** Gianni Moscon, Diego Ulissi

** João Almeida, Jhonatan Narváez, Fabio Felline

* Nick Schultz, Gianni Vermeersch, Patrick Bevin, Mikkel Honoré

Giro 2021: Deelnemerslijst

Weer en TV

Een regenjasje is geen overbodige luxe, aangezien de renners de etappe zullen afwerken in regenachtige omstandigheden. De gemiddelde temperatuur zal schommelen rond de 18 graden Celsius. Er staat een zwakke wind. Eurosport 1 en de Eurosport Player zenden de rit van start tot finish uit. Het betekent dat de uitzending al om 12.20 uur begint.