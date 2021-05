Evenepoel en Almeida laten niet in hun kaarten kijken: “We willen ons vooral amuseren”

Interview

Remco Evenepoel en Joao Almeida, de twee speerpunten bij Deceuninck-Quick-Step voor de Giro d’ Italia, hebben vanavond online de pers te woord gestaan. Maar wat betreft hun ambities én rolverdeling de komende drie weken, werden we niet veel wijzer. “We gaan het zo goed mogelijk doen, maar ik wil me vooral weer goed voelen in het peloton. Plezier maken, want ik heb dit te lang gemist”, vertelde Evenepoel.

Het moet gezegd, we zijn anders gewend van Remco Evenepoel. Lefgozer als hij is, spreekt hij normaal zijn ambities uit en schept hij klare taal. Maar na zijn lange inactiviteit – sinds zijn val in de Ronde van Lombardije vorig jaar reed hij geen wedstrijd meer – is hij momenteel bijzonder voorzichtig in zijn uitspraken.

De Ronde van Italië start intens, met meteen een – weliswaar korte – tijdrit op dag één én een aankomst bergop op dag vier. “Hoe ik daar op voorbereid ben? Daar kan je je niet honderd procent op voorbereiden zonder wedstrijden”, begon Evenepoel. “Maar dat is het risico dat we namen. Ik ben vooral blij dat ik weer in competitie kom. Ik wil me vooral weer goed en comfortabel voelen in het peloton. En plezier maken, want ik heb het koersen te lang gemist. Na al die maanden zonder wedstrijden werd ik een beetje depressief.”

Road to Tokio

Dat hij niet weet of zijn vorm vandaag net zo goed is als die van vorig jaar toen hij de Ronde van Burgos won. “Echt niet. Ik weet niet hoe mijn lichaam gaat reageren. Er is ook geen druk. Het hoofddoel is en blijft de Olympische Spelen. Ik heb altijd gezegd dat de Giro past in ‘the road to Tokio’. Hier gaan we dag per dag zien hoe het loopt. Op training voel ik me goed”, wilde hij wel kwijt. “En ik ben gezond. Maar koersen is niet hetzelfde als trainen.”

Ook Almeida hield zich nogal op de vlakte. “We nemen het dag per dag”, imiteerde de Portugees zijn Belgische ploegmaat. “Zoals altijd. Geen druk. Het zal zichzelf wel uitwijzen tot wat we in staat zijn.” Vorig jaar reed Almeida vijftien dagen in het roze. “Wat ik toen geleerd heb? Dat de slotweek ontzettend belangrijk is. Dat we moeten doseren. Onze energie niet te vroeg verspelen.”

Montalcino

Het duo verkende deze week samen de gravelrit van Perugia naar Montalcino, die daags na de rustdag wordt verreden. “35 kilometer offroad. Gelukkig meestal bergop. Dat kunnen we wel”, vindt Evenepoel. “We hebben die etappe verkend omdat we denken dat die elfde rit belangrijk kan zijn voor wijzigingen in het klassement. Jongens gaan daar tijd verliezen, anderen gaan daar tijd goedmaken.”

Verder heeft Evenepoel geen enkele rit verkend en dat is hij ook niet meer zinnens. “De tijdritten uiteraard wel, dezelfde dag van de etappe. En we kennen enkele cols in de buurt van San Pellegrino Terme, omdat we daar met de ploeg al op stage waren.”

Ganna & Cavagna

Almeida heeft wel een aantal etappes aangekruist. “De rit met de Passo Fedaia en de Passo Giau wordt de zwaarste, denk ik. Rit elf wordt ook cruciaal. Die twee heb ik aangeduid.” Op de vraag hoe hij de samenwerking met Evenepoel ziet, blijft ook de Portugees karig met informatie over een eventuele rolverdeling. “Remco is een sterke ploegmaat en ik ben blij om weer met hem te koersen. Vorig jaar hebben we samen mooie dingen getoond. Ik kijk er naar uit.”

De twee voelen zich alvast geen favoriet voor de tijdrit in Turijn van zaterdag. “Ik heb nog nooit een tijdrit gewonnen. Daar zijn andere kandidaten voor”, lachte Almeida. “Natuurlijk ga ik voluit”, voegde Evenepoel toe. “Het zal pijnlijk zijn, negen kilometer full gas als eerste koersdag. Maar ik hou van tijdrijden en heb er op getraind. Ganna is echter de te kloppen man. En ik onderschat ook onze ploegmaat Rémi Cavagna niet.”

Rugnummer 91

Opvallend bij de selectie van Deceuninck-Quick-Step voor de Giro is de verdeling van de rugnummers. Joao Almeida is op papier de leider van de ploeg, maar krijgt wel rugnummer 92, terwijl Evenepoel met nummer 91, wat normaal de kopman toebehoort, van start gaat. Op de vraag wat we daar moeten van vinden, kregen we helaas geen antwoord. De vragen op de persconferentie moesten immers worden ingetikt en werden vervolgens voorgelezen door de woordvoerder. Helaas viel onze vraag – al dan niet toevallig – net uit de boot. Dat wordt dus nog een paar dagen afwachten…