Remco Evenepoel: “Ingesloten toen het op de kant ging” zaterdag 1 februari 2020 om 00:31

Remco Evenepoel heeft zijn leiderstrui in de Vuelta a San Juan verdedigd. Op weg naar de Alto del Colorado was de Deceuninck-Quick Step het voornaamste slachtoffer toen het peloton in waaiers uiteen werd getrokken, maar op indrukwekkende wijze wist hij de schade te repareren.

Evenepoel was het belangrijkste slachtoffer toen UAE Emirates en BORA-hansgrohe het op de open wegen na de Alto de la Crucecita op de kant trokken. Met nog minder dan vijftig kilometer voor de wielen brak het peloton uiteen in waaiers en was de Belg op achtervolgen aangewezen. Zijn achterstand liep op tot anderhalve minuut, maar mede dankzij de steun van Pieter Serry, Bert Van Lerberghe en Zdeněk Štybar slaagde zijn waaier erin weer in te lopen op de voorste groep.

“In de steile afdaling werd het op de kant getrokken vooraan. Ik was wat ingesloten en raakte in de tweede waaier verzeild”, zei Evenepoel in het flashinterview. “Ik moest hard achtervolgen om terug te komen. Gelukkig had ik enkele sterke ploegmaats om me heen, die me konden helpen. Aan het eind moest ik het alleen doen en uiteindelijk keerden we terug vooraan. Kortom, ik ben erg blij dat ik de witte leiderstrui kon houden en geen tijd verloren heb.”

Hij verwacht dat hij normaal gesproken in de laatste twee dagen, in de etappes naar El Villucum en San Juan, de eindzege kan veiligstellen. “Wellicht worden het twee sprintetappes en er wordt niet veel wind verwacht. Hopelijk kunnen we het peloton samenhouden en kan ik mijn steentje bijdragen voor Álvaro (Hodeg, red). Hopelijk kan ik de trui tot zondag houden, dat zou erg mooi zijn.”