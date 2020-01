Flórez wint turbulente bergrit Vuelta a San Juan, Evenepoel blijft leider vrijdag 31 januari 2020 om 23:51

Miguel Eduardo Flórez heeft de vijfde etappe in de Vuelta a San Juan gewonnen. In de rit naar de Alto del Colorado kwam de Colombiaan van Androni Giocattoli-Sidermec als eerste over de finish. Remco Evenepoel verdedigde zijn leidersplaats en wordt overmorgen normaal gesproken eindwinnaar.

Daags na de rustdag stond de koninginnenrit op het programma. In een etappe over net geen 170 kilometer reed het peloton van San Martín naar de Alto del Colorado (14,4 km aan 4,4%), waar werd gefinisht op 2565 meter boven zeeniveau. In aanloop daarnaartoe lagen drie beklimmingen, te beginnen met de Alto de Villicum van derde categorie. Vervolgens kwamen de klim naar Baños de Talacasto en de Alto de la Crucecita (beide cat.2) voor de wielen van de renners.

Nog in de eerste tien kilometer zetten acht renners de vroege vlucht op touw. Met Daniel Juarez zat de leider in het tussensprint-klassement mee van voren. De Argentijn had de handen ineen geslagen met Antonio Zullo, Nelson Andrés Soto, Gerardo Atencio, Facundo Matias Cattapán, Magno Nazaret, Emiliano Contreras en Francisco Montes. Best geklasseerde renner was Nazaret op de 24e plaats, op 2:20 van leider Remco Evenepoel.

Cattapán valt af vooraan

Het peloton liet de kopgroep in eerste instantie maximaal vierenhalve minuut wegrijden in aanloop naar de eerste klim van de dag, de Alto de Villicum. Nog voor de voet van de klim was Cattapán verdwenen uit de vroege vlucht en ingerekend door de meute daarachter. Montes kwam als eerste door op de top, voor Atencio en Soto. Laatstgenoemde reed de vorige twee seizoenen nog voor Caja Rural-Seguros RGA, maar deed deze winter een stapje terug naar het continentale circuit.

Met nog honderd kilometer af te leggen had het peloton de voorsprong van de ontsnapping al tot onder de drie minuten teruggebracht. Montes pakte ook het volle pond op de klim naar Baños de Talacasto, waarna Soto, Atencio en Nazaret op de uitloper ervan samen verder reden. Montes liet zich dan afzakken naar het peloton, terwijl Zullo en Contreras nog een poging waagden om hun vroege vluchtmakkers bij te halen. Op de volgende klim doorkruiste Atencio als eerste de top.

Soto, Atencio en Nazaret werkten goed samen en wisten na de Alto de la Crucecita weer uit te lopen op het peloton, dat tegelijkertijd over de volle breedte van de weg uitwaaide en nog wel even vrede had met de voorsprong van het drietal.

UAE Emirates trekt het op de kant

Toen ook het peloton de Alto de la Crucecita over was gekomen, trok UAE Emirates het op open wegen op de kant met BORA-hansgrohe, waardoor het peloton plots op een lang lint getrokken werd en even later zelfs in waaiers uiteen brak. Voornaamste slachtoffer was leider Evenepoel, die met de hulp van Pieter Serry en Bert Van Lerberghe op achtervolgen was aangewezen. Ook Óscar Sevilla, door Evenepoel nog als belangrijkste tegenstander bestempeld, had zich laten verrassen.

Filippo Ganna, de nummer twee in het klassement, zat wel in de voorste waaier, die steeds verder uitliep op de groep-Evenepoel en almaar dichter bij de drie vluchters kwam. Op 22 kilometer van de finish was de vroege vlucht ongedaan gemaakt. Daarachter had Evenepoel alleen nog Zdeněk Štybar in steun en moest ook zelf het vuile werk opknappen. Hoewel de achterstand opgelopen was tot ruim een minuut, slaagde de tweede waaier er toch in weer in te lopen.

Mede door de steun van Sevilla en doordat BORA-hansgrohe de benen stil hield vooraan, kreeg Evenepoel de voorste groep weer in het vizier kort voor de voet van de slotklim. In de beginfase van de klim reed Brandon McNulty, de nummer vijf in het klassement, vooraan weg samen met Juan Javier Melivilo. Guillaume Martin en Miguel Eduardo Flórez wisten over te steken naar het leidende duo, maar de verschillen daarachter waren verwaarloosbaar.

Hergroepering

En negen kilometer voor het einde was er een hergroepering. Zo was de opgelopen achterstand van Evenepoel en Sevilla door de waaiers definitief weggepoetst. In de slotfase werd het parcours nooit echt lastig met maximale stijgingspercentages van 6,4 procent en waren vooral de lengte en de hoogte het zwaartepunt. Van de top vijf ontbrak alleen de nummer vier Nelson Oliveira bij de voorste negen renners in de laatste drie kilometer.

Op tweeënhalve kilometer van de streep testte Evenepoel de concurrentie een eerste keer en een kilometer later probeerde hij nog eens weg te rijden. Die tweede versnelling kostte Ganna vooraan de aansluiting. De Italiaanse hardrijder kon echter opnieuw zijn karretje aanhaken. Uiteindelijk zou Miguel Eduardo Flórez de overwinning naar zich toetrekken met een sterke uitval in de laatste honderden meters van deze koninginnenrit. Óscar Sevilla werd tweede, Brandon McNulty derde.