Remco Evenepoel in rode trui: “Er is geen druk, ga proberen trui te houden tot tijdrit”

Remco Evenepoel verscheen vlak voor de zevende etappe van de Vuelta a España voor het eerst in de rode trui op het startpodium. Vlak daarna stond hij de pers te woord, waaronder WielerFlits. “Iedereen is blij met de leiderstrui en dat we daarmee de komende dagen in gaan”, vertelde Evenepoel.

“De jongens hebben rode wijn gekregen, maar ik drink geen alcohol. Het was een aangename en goede sfeer”, geeft hij nog mee over gisteravond toen Quick-Step-Alpha Vinyl de rode trui van Evenepoel vierde. Maar de Belg keek ook vooruit naar zijn strijd om de leiderstrui. “Het doel is om die te houden tot de tijdrit.” Zijn ploegleider Klaas Lodewyck gaf in gesprek met WielerFlits juist mee dat men er ook over denkt om die trui ‘weg te geven‘.

Dat zijn ploeggenoten gaan moeten werken, dat weet Evenepoel. “Maar er is geen druk. We hebben de rode trui en zes goede dagen achter de rug. We gaan de trui proberen te houden tot Alicante (waar dinsdag de tijdrit is, red.) en dan is het aan mij om nog tijd te nemen”, kijkt hij vooruit.