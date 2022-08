Lodewyck over Evenepoel: “Als de situatie zich voordoet, zullen wij rode trui ook weggeven”

Video

De kans bestaat dat Remco Evenepoel de rode trui in de Vuelta a España uit handen geeft aan een renner die niet gevaarlijk is voor het algemeen klassement. Dat heeft ploegleider Klaas Lodewyck voor de zevende etappe laten weten aan WielerFlits. “Als de goede situatie zich voordoet, dan zullen we de trui waarschijnlijk ook weggeven”, aldus Lodewyck.

Ook, want eerder deze ronde besloot Jumbo-Visma hetzelfde te doen met Primož Roglič. De Sloveen greep de leiding op de vierde dag, maar gaf de rode trui een dag later weg aan vluchter Rudy Molard. Die is de trui inmiddels kwijt aan Evenepoel.

“De leiderstrui heeft altijd een voordeel en een nadeel”, weet Quick-Step-Alpha Vinyl-ploegleider Lodewyck. “Je hebt verantwoordelijkheid die je moet nemen, maar moet zich een goede situatie voordoen en we kunnen die doorgeven, dan kan dat zomaar gebeuren. Dat moet je beslissen tijdens de koers en is afhankelijk van de ontsnapping.”

‘Verrast en niet verrast’

In de zevende etappe is Lodewyck voor het eerst weer terug na zijn coronabesmetting van voor de start in Utrecht. Daardoor was hij er niet live bij toen Evenepoel gisteren de macht greep. “Het is altijd jammer als je niet bij zo’n dag bent. Maar ik was er in hotel al wel bij en heb de koers mee gevolgd, dus ergens was ik wel aanwezig. Ik was verrast en niet verrast. Je weet dat er gereden wordt voor de overwinning en het is vroeg in de ronde, maar ik was wel verrast dat veel jongens samen zaten en moesten passen”, blikt hij terug.

Voor Evenepoel en Quick-Step-Alpha Vinyl wachten mogelijk zware dagen met de druk van de leiderstrui. “Maar dat is voor iedereen zo. We bekijken het dag per dag. Gisteren was een goede dag, laten we hopen dat er nog volgen”, concludeert Lodewyck.