Remco Evenepoel: “In 2022 wil ik de échte stap richting wereldtop zetten”

Remco Evenepoel sloot zondag zijn seizoen af met een vijfde plaats in Chrono des Nations. Zijn achterstand op winnaar Stefan Küng was bijna anderhalve minuut, maar er werd met het talent van Deceuninck-Quick-Step vooral teruggeblikt op het gehele seizoen. Dat deed hij in de docu ‘Ik ben Remco’ die op VTM werd uitgezonden. “Een grote vis ontbreekt”, vertelt Evenepoel daarin.

“Vorig jaar was die er wel, met de Ronde van Polen. Zo’n koers op WorldTour-niveau won ik nu niet”, aldus de klassementsrenner en klimmer, die in 2021 acht zeges mocht bijschrijven op zijn palmares. “Toch beschouw ik dit niet als een verloren jaar, als ik zie van waar ik kom. Het was een jaar van terug naar de top klimmen en finaal ben ik daar ook geraakt.”

“Had je me begin 2021 gezegd dat ik brons zou pakken op het WK tijdrijden, zilver en brons op het EK weg en tijdrijden en op het podium zou staan in de twee BK’s, had ik je niet geloofd. Het gebrek aan grote zege is een extra prikkel om er volgend jaar wél één te pakken. In 2022 wil ik de échte stap richting wereldtop zetten”, zegt Evenepoel.

‘Ik begon alles te geloven’

De 21-jarige coureur reageert in de documentaire ook nog op de druk en kritiek die hij ontving na zijn valpartij in de Ronde van Lombardije van 2020, waarbij hij flink wat blessures aan overhield. “Op den duur begon ik alles te geloven. Dat ik niet kon sturen, niet kon dalen, niet in een peloton kon rijden. Terwijl ik goed wist dat ik dat wél kan”, geeft hij aan. “Maar het zich zo hard in mijn hoofd nestelde dat het gewoon écht niet meer ging. En ik letterlijk dacht: Oei, er komt een bocht aan, ik zal er wel uitvliegen. Dan kneep ik hard in de remmen, omdat ik vreesde: Als ik hier val, is het wéér iets, wéér fout.”

Chrono des Nations was voor Evenepoel de laatste koers die hij reed in 2021. Eerst gaat hij op vakantie, waarna nog een trip naar de Verenigde Staten wacht. Daar heeft hij enkele sponsorverplichtingen bij fietsensponsor Specialized in Californië.