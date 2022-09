Remco Evenepoel houdt concurrentie onder bedwang ondanks val: “Had nog iets over”

Even sloeg de schrik wielerminnend België om het hart toen Remco Evenepoel op de grond lag in de twaalfde etappe van de Vuelta a España. Anderhalf uur later kwam de klassementsleider als beste der favorieten over de finish op de lange Peñas Blancas. “Mijn fiets was er erger aan toe dan ik”, heeft hij het over de schade na de crash.

“Het was een gevaarlijke bocht”, blikt Evenepoel terug op zijn valpartij. “De motoren gingen er ook langzamer. Het was een krappe bocht, maar ik nam hem net iets te krap. Shit happens.” Hij hield er een flinke wond aan over op zijn rechterbovenbeen, maar dat hinderde hem niet in het vervolg van de rit.

Op de bijna twintig kilometer lange Peñas Blancas had Evenepoel lang steun van twee ploegmaats. Hij wist versnellingen van Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en Movistar te counteren en nam in de finale zelf het initiatief. “Het ging goed. Er was niets aan de hand. Ik wist vooraf al dat het vooral een klim was om te volgen. In de sprint ging ik wel all out, want ik had nog iets over. Dit geeft mij een goed gevoel, dat was het belangrijkste.”

“De val was niet gepland, maar voor de rest deed iedereen goed werk. De ploeg hield mij goed voorin, chapeau. Nu ga ik de wonden likken en herstellen voor de sprintersrit van morgen”, waren de afsluitende woorden van Evenepoel.