Remco Evenepoel: “Ik wilde een beetje revanche nemen” zondag 2 februari 2020 om 10:09

Remco Evenepoel moest in de koninginnenrit naar de Alto Colorado nog een scheve situatie rechtzetten, maar gisteren kende de Belg weinig problemen in de Vuelta a San Juan. De renner van Deceuninck-Quick-Step was dit keer wél mee toen het peloton (voor even) in waaiers werd getrokken.

Het gebeurde allemaal op goed tachtig kilometer van de streep, maar er vond al snel weer een hergroepering plaats. “Ik wilde toch een beetje revanche nemen na de bergrit richting Alto Colorado”, zo vertelde Evenepoel na de finish op het racecircuit Autodrómo El Villicúm. “We wisten dat het flink kon gaan waaien.”

“Het is dan ook beter om de hele tijd in een goede positie te zitten.” Evenepoel zag na een etappe van ruim 170 kilometer zijn ploeggenoot Zdeněk Štybar naar de zege snellen, na een geslaagde aanval in de laatste kilometer. Vanavond staat de slotetappe van de Argentijnse rittenkoers op het menu van en naar San Juan.

De zevende etappe is 141,3 kilometer lang en zo goed als vlak. Evenepoel heeft in het klassement een voorsprong van 33 seconden op Filippo Ganna, terwijl nummer drie Óscar Sevilla op iets meer dan één minuut volgt van de net 20-jarige Belg.