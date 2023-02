Remco Evenepoel: “Het is gedaan zeker met zeggen dat ik niet in waaiers kan rijden?”

Remco Evenepoel begon de UAE Tour maandag uitstekend. Hij eindigde in de eerste waaier en pakte zo tijd op veel van zijn concurrenten. “Gedaan zeker met zeggen dat ik niet in waaiers kan rijden?”, klonk het na afloop in gesprek met Het Nieuwsblad.

“De eerste keer dat ik de UAE Tour deed, werd ik nog zoek gereden in de waaiers”, kijkt Evenepoel terug op zijn deelname in 2019. “Nu is het in mijn laatste twee koersen met waaiers telkens wel gelukt. In de Benelux Tour en nu opnieuw.”

Merlier: “Denk je nog altijd dat ik een slechte transfer ben?”

Soudal Quick-Step deed niet alleen goede zaken met Remco Evenepoel in de waaierrit, maar boekte met Tim Merlier ook dagsucces. Nadat de fotofinish een kwartier lang bestudeerd was, bleek de Belgisch kampioen Caleb Ewan nipt te hebben geklopt. Het was zijn tweede zege van het wegseizoen, nadat hij eerder al de eerste etappe van de Tour of Oman won.

Lees meer: Merlier klopt Ewan na fotofinish in UAE Tour, Evenepoel en Bilbao slaan slag in waaiers

Voor aanvang van het seizoen zetten sommige volgers vraagtekens bij het aantrekken van Merlier door Soudal Quick-Step. Had de ploeg niet meer nood aan sterke klimmers, om Evenepoel te ondersteunen in het hooggebergte? Op die twijfels antwoordde Merlier na zijn tweede zege met een lach: “Denk je nog altijd dat ik een slechte transfer ben?”

De sprinter had zich voor dit seizoen verschillende doelen gesteld. “Vóór het seizoen heb ik gezegd dat ik tien overwinningen wilde, maar ik wil ook grote zeges pakken. Vandaag is zo’n grote.”