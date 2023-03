Remco Evenepoel geeft nog niet op: “Maar het eindklassement wordt moeilijk”

Remco Evenepoel zette Primoz Roglic vandaag onder druk in de Ronde van Catalonië, maar moest de etappezege uiteindelijk toch aan de Sloveen laten. “Er kan nog veel”, reageert Evenepoel na afloop bij Het Laatste Nieuws. “Maar het eindklassement wordt moeilijk.”

“Ik heb mijn best gedaan om hem eraf te krijgen, maar helaas”, gaat hij verder. “We waren aan elkaar gewaagd, maar mijn benen liepen in de laatste meters helemaal vol. Ik heb vandaag gemerkt dat meer beklimmingen in een etappe mij beter liggen. Deze rit was nog relatief eenvoudig. Voor mij mag het eigenlijk nog wel wat lastiger.”

Over de tactiek van Jumbo-Visma was Evenepoel tot slot niet te spreken: “Wij hebben ten minste initiatief getoond en de koers gemaakt, maar ik snap het wel dat Roglic niet overnam”, aldus de wereldkampioen.

“Morgen is er weer een lastige etappe, waar Primoz mijn wiel geen seconde zal lossen. Als we zo naar de Giro gaan, zal het een gevecht worden om elk om beurt een etappe te winnen”, eindigt hij.