Primoz Roglic houdt het hoofd koel: “Er komen nog zware dagen aan”

Primoz Roglic heeft de aanval van Remco Evenepoel afgeslagen en staat met nog twee dagen te gaan in pole-position om de Ronde van Catalonië te winnen. Roglic rekent zich echter nog niet rijk, zo blijkt uit het flashinterview.

Op de slotklim legden Evenepoel en Roglic elkaar het vuur aan de schenen. De twee maakten er een lange en intense strijd van. “Het is lang geleden dat ik zo’n grote inspanning heb moeten leveren, maar ik heb ervan genoten. Met deze zege ben ik heel erg blij mee”, vertelde de renner van Jumbo-Visma na afloop.

“Er komen nog een paar zware dagen aan”, eindigde de leider van het algemeen klassement. “Morgen is misschien nog redelijk makkelijk, maar in de etappe van zondag ligt schuilen nog vele gevaren. We gaan ons best doen.”

