woensdag 30 augustus 2023 om 18:29

Remco Evenepoel pakt 6 seconden bij tussensprint: “Dacht dat het 3 seconden waren”

Remco Evenepoel heeft woensdag op wel heel makkelijke manier tijd gepakt op zijn concurrenten. Bij de tussensprint in Nules op tien kilometer van de finish pakte hij zes seconden.”Ik zat daar gewoon”, erkende Evenepoel na afloop in de mixed zone.

Concurrenten als Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Juan Ayuso en João Almeida sprintten niet mee en dus verstevigt de renner van Soudal Quick-Step zijn rode trui. “De finale was technisch en snel en aan de kust zijn de wegen glad. We zaten vooraan door al die rotondes en daar was dan de sprint. Eigenlijk wilde ik niet meedoen om energie te sparen, maar UAE Emirates zette een lead-out op en toen ging ik ervoor.”

“Ik dacht dat het drie seconden was, maar blijkbaar waren het zes tellen. Dat is niet slecht. En ik heb Kaden Groves geklopt”, lachte Evenepoel. De Australiër ging er met de vier seconden en de overige punten vandoor. Na afloop zei de groenetruidrager: “Ik had afgesproken met de ploeg om niet te sprinten, maar zag dat ik toch makkelijk wat punten kon pakken zonder energie te verspillen.”

Voor Evenepoel zijn het zes dure seconden, waardoor hij nu al 16 bonificatieseconden heeft gesprokkeld. “De Giro eindigde met een verschil van 14 seconden tussen Roglič en Thomas. Het is niet dat ik er op gok, maar het kostte niet te veel krachten. Het is mooi, maar het is niet het belangrijkste. Wel dat we zijn rechtgebleven.”