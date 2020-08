Remco Evenepoel degradeert concurrentie met indrukwekkende solo in Ronde van Polen zaterdag 8 augustus 2020 om 18:45

Remco Evenepoel heeft weer een nummertje opgevoerd. De coureur van Deceuninck-Quick-Step reed in de koninginnenrit van de Ronde van Polen op vijftig kilometer van de meet weg en kwam alleen over de finish in het skioord. Concurrenten als Jakob Fuglsang, Simon Yates en Richard Carapaz werden tot figuranten gedegradeerd. Zij moesten een minuut of zelfs meer toegeven.



De blikken van de wielerwereld waren zaterdag voor het eerst deze week niet volledig op de Ronde van Polen gericht. Gek was dat niet, aangezien Jumbo-Visma en Team Ineos in de Tour de l’Ain de eerste speldenprikjes voor de Tour de France uitdeelden en ook nog eens Milaan-San Remo op het programma stond.

Toch was het ook zeker de moeite waard om de ontwikkelingen te volgen in de koninginnenrit van de Ronde van Polen, waar veel deelnemers zich voorbereiden op de Giro d’Italia. Een showdown werd verwacht, tussen Jakob Fuglsang, Richard Carapaz en zeker ook Remco Evenepoel.

Harper en Haas in de vroege vlucht

De 152,9 kilometer lange etappe naar het skioord Bukowina Tatrzańska kende vijf vroege vluchters, die een mooie voorsprong van vijf minuten bij elkaar wisten te rijden. Chris Harper en Nathan Haas waren de bekendste namen in deze vlucht, die werd gecompleteerd door Kamil Malecki, Jimmy Whelan en Patryk Stosz.

Carapaz komt ten val

Heel lang bleven zij niet vooruit. De favorieten wilden er zaterdag al vroeg aan beginnen en dus hielden Team Ineos, Lotto Soudal en Deceuninck-Quick-Step de touwtjes stevig in handen. Carapaz kwam op zestig kilometer van de finish ten val, maar de Ecuadoriaan kon met enkele schaafwonden zijn weg weer vervolgen. Enkele kilometers daarna werd de vroege vlucht ingerekend, met dank aan Simon Yates en Mitchelton-Scott.

Evenepoel begint aan monstersolo

Het bleek een signaal te zijn voor Evenepoel om een nummertje op te voeren. Er werd niet gereageerd op de aanval van de renner uit Schepdaal, die nog voor een lange weg naar de finish stond. Alleen begon de Belg aan de Rzepiska, een berg van de eerste categorie.

Achter hem werden de favorieten nerveus. Het tempo werd nog maar eens opgevoerd door Team Ineos, maar dichterbij Evenepoel kwamen zij niet. Op de beklimming van de Rzepiska vergrootte hij zijn voorsprong tot bijna een minuut. Op dat moment waren er nog veertig koerskilometers over.

Fuglsang in de tegenaanval

Fuglsang kon dat niet aanzien. De Deen ging in het groepje achter Evenepoel in de tegenaanval en kreeg even later gezelschap van Quinn Simons, Patrick Konrad en Eddie Dunbar. Lang hielden ze niet stand. Het peloton, met daarin Carapaz, maakte op dertig kilometer van de meet weer de aansluiting.

Rafal Majka, Yates en weer Fuglsang hadden daarna meer succes. Ze reden weg uit het overgebleven pelotonnetje. De achterstand op Evenepoel, een minuut, bleef echter hetzelfde tot zij begonnen aan de twee slotbeklimmingen.

Evenepoel is heer en meester

Op de twee beklimmingen werd snel duidelijk dat Evenepoel onverslaanbaar was. Fuglsang, die was weggereden bij Majka en Yates, kwam geen steek dichterbij de Belg. Uiteindelijk moest de Deen meer dan anderhalve minuut (!) toegeven op de zegevierende Evenepoel, die zondag bijna zeker de Ronde van Polen op zijn naam zal schrijven.