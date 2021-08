Remco Evenepoel blij met eindzege in Denemarken: “De explosiviteit keert terug”

Remco Evenepoel mag een nieuwe eindzege bijschrijven op zijn palmares. De pas 21-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step won vandaag als leider de slottijdrit van de Ronde van Denemarken en gaf daarmee zijn overwinning in het eindklassement nog wat extra glans.

Het verschil met de nummer twee (Soren Kragh Andersen) in de 10,8 kilometer korte tijdrit was slechts één seconde, maar dat weerhield hem niet van een tweede ritzege. “In de tijdrit voel je je nooit echt goed, omdat je zo diep moet gaan, maar blijkbaar was het wel goed als je iemand als Soren Kragh Andersen kan verslaan met één seconde, dat is wel mooi”, blikt Evenepoel terug op zijn rit tegen de klok. “Zeker op zo’n kort parcours komt het echt op details aan. Persoonlijk had ik Soren aangeduid als topfavoriet.”

“Het was een heel technische tijdrit. Veel draaien en keren, veel optrekken, wat ik niet graag doe en wat mij niet echt ligt. Ik wilde vooral veilig aankomen en tijdens de tijdrit ging ik wel zien of ik risico’s zou nemen. Maar echt veel risico heb ik niet genomen, blijkbaar was het toch goed genoeg.”

Evenepoel won afgelopen donderdag de koninginnenrit door in de finale solo ten aanval te trekken. In finishplaats Vejle zette hij de concurrentie op anderhalve minuut. Sindsdien was hij de trotse drager van de lichtblauwe leiderstrui. “Het was ook leuk om de tijdrit als leider te kunnen winnen. Een kers op de taart voor een mooie week. En het is ook een signaal dat ik progressie maak, en dat er een stijgende lijn in zit. De explosiviteit keert terug en ik kan dat harde duwen blijven doortrekken, dat is hartstikke fijn. Ik ben echt heel tevreden met deze week.”

De volgende koers op het programma van Evenepoel is de Druivenkoers op 26 augustus. Daarna volgen de Brussels Classic (28 augustus) en de Benelux Tour (30 augustus-9 september). In het najaar mikt de jonge Belg op het EK, WK en de Ronde van Lombardije.