zondag 10 maart 2024 om 09:35

Remco Evenepoel bereidt zich voor op ‘drie en een half uur oorlog’: “Het kan zeker nog”

Remco Evenepoel begint vandaag, met een achterstand van 36 seconden op leider Brandon McNulty, aan de slotetappe van Parijs-Nice. De Belgische kampioen beschikt kortom niet over de beste papieren om de Franse rittenkoers te winnen, maar geeft zich zeker nog niet gewonnen. De slotrit leent zich namelijk voor een ultieme omwenteling.

Evenepoel keek zaterdag na de verregende bergrit met aankomst in La Madone d’Utelle met Het Nieuwsblad alvast vooruit op de slotrit van en naar Nice. Na de start in Nice volgt een korte en explosieve rit, boordevol klimwerk, met onderweg de Côte de Levens (6,1 km aan 4,9%), Côte de Châteauneuf (5,4 km aan 4,6%), Côte de Berre-les-Alpes (6,3 km aan 6%), Côte de Peille (6,5 km aan 6,9%), Col d’Èze (maximaal 13%) én de Col des Quatre Chemins (3,6 km aan 8,8%).

“Het kan zeker nog, maar het zal op een slimme manier moeten gebeuren”, denkt de kopman van Soudal Quick-Step. “Het is een super explosieve etappe. Waar het moet gebeuren? Goh, als ik wil winnen, moet ik niet wachten tot beneden. Plaatsen genoeg om het verschil te maken. Ik denk dat die laatste klim (Col des Quatre Chemins, red.) nog steil genoeg is om een halve minuut weg te rijden. Daarna is het bergaf en kan er niet veel meer goedgemaakt worden. We stellen wel nog een plan op.”

Volle bak

Evenepoel verwacht een etappe, die op het scherpst van de snede zal worden betwist. “Het is nog drie en een half uur oorlog. Honderd kilometer volle bak. We zien wel wat het geeft. Ik voel me beetje bij beetje misschien wat beter worden.”

“De weersomstandigheden waren de voorbije twee dagen zeer slecht, maar ik heb geen seconde koud gehad, al was het bij de slotklim wel op de limiet. Ik denk dat ik qua energie in het lichaam niet heel veel heb verloren. De benen zullen spreken, zo simpel is het.”