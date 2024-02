zaterdag 10 februari 2024 om 20:08

Remco Evenepoel: “Vond het leuk om meer dan vijftig kilometer alleen te rijden”

Remco Evenepoel is zijn seizoen in stijl begonnen. De Belgisch kampioen won zaterdag op indrukwekkende wijze de Figueira Champions Classic. Hij kwam na een solo van 55 kilometer met bijna twee minuten voorsprong op het peloton over de streep. “Ik ben blij dat ik het seizoen heb kunnen beginnen met een overwinning, precies zoals ik wilde”, zegt Evenepoel op de site van Soudal Quick-Step.

“Dit is goed voor mijn vertrouwen en met het oog op de volgende koers”, doelt Evenepoel op de Volta ao Algarve, die komende woensdag van start gaat. “Ik heb genoten van het parcours hier en ik vond het leuk om meer dan vijftig kilometer in mijn eentje te rijden. Het oorspronkelijke plan was niet om twee rondes voor het einde al aan te vallen. Ik wilde in plaats daarvan eigenlijk wachten tot de laatste beklimmingen van de koers.”

“Maar toen ik merkte dat er nog maar zo’n 25 renners in het peloton zaten en velen moeite hadden met het tempo van mijn ploeggenoten, besloot ik te gaan en te zien wat er zou gebeuren”, aldus de Aerokogel van Schepdaal. “Toen ik te horen kreeg dat ik twintig seconden had op de top van de klim en veertig seconden toen ik begon aan de slotronde, bleef ik gaan. Ik had de kracht om door te blijven duwen met de tegenwind, die niet mals was vandaag. Ik ben heel blij hoe het heeft uitgepakt en met de overwinning op zich.”