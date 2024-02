zaterdag 10 februari 2024 om 18:11

55 kilometer solo! Remco Evenepoel begint seizoen met grootse zege in Figueira Champions Classic

Remco Evenepoel is uitstekend uit de winter gekomen. Wat heet, de Belg won zijn eerste koers van het seizoen, de Figueira Champions Classic, na een solo van 55 kilometer. Vito Braet sprintte op grote achterstand naar de tweede plaats, voor Simone Velasco. Met Lars Boven en Marijn van den Berg finishten er ook nog twee Nederlanders in de top-tien.

De tweede editie van de Figueira Champions Classic stond in teken van het seizoensdebuut van Remco Evenepoel. De Belgisch kampioen had geen gemakkelijke koers gekozen om de competitie te hervatten, want de Portugese eendaagse bevatte de nodige hoogtemeters. De driemaal te verrijden finaleronde bevatte twee stevige beklimmingen: de Rua Parque Forestal (2,3 km aan 7,8%) en de Enforca Cães (2.3 km aan 7.9%). Ook de concurrentie was met onder meer Marc Hirschi, Isaac Del Toro en Andrea Bagioli niet mals.

Voordat de lastige lokale ronde zich aandiende, kozen zes renners het hazenpad. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma), Ibai Azurmendi (Euskaltel-Euskadi), André Carvalho (Sabgal-Anicolar), Alfonso Eulálio (ABTF Betão – Feirense), Bruno Silva (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), Luís Fernandes (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car) en Hugo Nunes (Rádio Popular – Paredes – Boavista). Zij kregen zo’n vijf minuten voorsprong.

Evenepoel begint eraan

In het peloton bepaalde Soudal Quick-Step, de ploeg van topfavoriet Evenepoel, het tempo. De Belgische formatie vatte de zeven vluchters tachtig kilometer voor het einde al in de kraag. Tijdens het eerste finalerondje werden de hellingen en groupe opgereden, maar bij de tweede passage van de Rua Parque Forestal kregen we koers. En wie anders dan Evenepoel gooide de knuppel in het hoenderhok? Op 55 kilometer van het einde koos de Belgisch kampioen resoluut voor de aanval.

Niemand kon hem volgen, of waagde dat zelfs maar. Hirschi hing nog wel even tussen Evenepoel en het peloton in, maar hij viel al snel terug. Del Toro probeerde op het vlakke vervolgens ook de oversteek te maken, maar het was onbegonnen werk om naar de koploper toe te rijden. Wel bleef de jonge Mexicaan voor het peloton uitrijden. Bij het ingaan van de laatste ronde had hij 52 seconden achterstand op de Aerokogel van Schepdaal. Het peloton, waar EF Education-EasyPost en Movistar het kopwerk verdeelden, volgde al op bijna anderhalve minuut.

Strijden om plek twee achter Evenepoel

Net voor de laatste beklimming van de Rua Parque Forestal liet Del Toro zich terugzakken tot het uitgedunde peloton. Op de klim zelf toonde een andere jongeling van UAE Emirates zich. Thuisrijder Antonio Morgado trok stevig door, wat ertoe leidde dat elf renners zich losweekten. Daarbij onder meer de eerdergenoemde Hirschi, Ruben Guerreiro en Mikkel Frølich Honoré, maar voor de Lage Landen ook Quinten Hermans en Lars Boven. Later werd de groep nog wat groter.

Maar het maakte allemaal niet veel uit. Zij streden om plek twee, ver achter de ongenaakbare Evenepoel. De kopman van Soudal Quick-Step kon al ver voor de streep zijn feestje vieren. Een minuut en 47 seconden nadat hij de streep passeerde, kwam het peloton pas aan. Hier was het Vito Braet van Intermarché-Wanty die de sprint won. Simone Velasco werd derde. De Nederlanders Boven en Marijn van den Berg vielen net naast het podium. Zij eindigden respectievelijk als vijfde en zesde.