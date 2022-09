Remco Evenepoel begint pijnvrij aan slotweek Vuelta: “Elke dag een koninginnenrit”

Remco Evenepoel heeft geen last meer van de valpartij tijdens de voorbije week in de Vuelta a España. Dat vertelde de rodetruidrager van Quick-Step-Alpha Vinyl voor aanvang van de zestiende etappe. “Ik ben goed gerecupereerd na zo’n zwaar weekend. De pijntjes zijn weg en ik ben klaar voor de derde week”, citeert Sporza.

“Elke etappe wordt voor onze ploeg heel belangrijk. We zijn heel gefocust”, aldus Evenepoel, die in de slotweek een voorsprong van 1.34 minuut verdedigt op Primož Roglič en 2.01 op Enric Mas. “Het is fijn om met een voorsprong te kunnen beginnen. Elke dag wordt nu een koninginnenrit.”

De kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl waakt voor gemakzucht in de laatste week richting Madrid. “Qua parcours oogt het misschien lichter dan wat al geweest is, maar de benen gaan zeker niet lichter aanvoelen. Het is nog altijd een heel zware week, met zaterdag 3.700 hoogtemeters. Dat is niet mals”, waarschuwt hij voor aanvang van de rit naar Tomares.