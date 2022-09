Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 16 naar Tomares dinsdag 6 september 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

Na twee loodzware dagen door de zuid-Spaanse bergen waren de renners wel toe aan een rustdag in de Vuelta a España, maar in een grote ronde is er weinig tijd om echt bij te komen. De parcoursbouwers zijn echter een keertje vriendelijk voor de renners: de zestiende etappe voert vandaag namelijk over behoorlijk vlakke en dus niet al te uitdagende wegen.



Natuurlijk, helemaal vlak is het in Spanje natuurlijk niet, maar de sprinters zullen deze rit hebben aangekruist. En toch is het in de finale nog even alle hens aan dek voor de spurters, want in de laatste tien kilometer volgt nog een listig klimmetje van 1,5 kilometer aan goed 6%. De vraag is of we hier nog een late uitval zien van een sterke renner, die zijn inspanning vervolgens kan doortrekken tot de eindstreep in Tomares.

In 2017 finishte de Vuelta al eens in deze plek in de Spaanse provincie Sevilla in de regio Andalusië. Matteo Trentin bleek toen de snelste van een eerste elitegroep van een dertigtal renners, al zag de etappe er toen wel anders uit en was de finale nog een tikkeltje zwaarder.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.45 uur

Officiële start: 13.00 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 189,4 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Alcala del Río: tussen 16.40 en 17.00 uur

Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 16 (WielerFlits)

Vuelta 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Vuelta 2022: Deelnemers (WielerFlits)