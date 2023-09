vrijdag 22 september 2023 om 14:24

Reinderink en Del Grosso vonden EK niet zwaar genoeg: “Een vreemde wedstrijd”

Video Geen top-10-notering voor Nederland tijdens het EK wielrennen voor beloften deze vrijdag. Martijn Rasenberg was op de twaalfde plaats de beste thuisrijder in de uitslag. Volgens landgenoten Tibor del Grosso (dertiende) en de als kopman aangeduide Pepijn Reinderink (zestiende) was het geluk niet aan de kant van de oranje formatie.

“Het was wel een vreemde wedstrijd. Er stond niet genoeg wind om het op de kant te krijgen, dus het was heel nerveus en niet zwaar genoeg voor ons team. We hadden geen sprinter mee, dus we moesten de koers ook niet controleren. Toen die koplopers vier minuten kregen, wisten we al dat het bekeken spel was”, aldus Reinderink. “Dat geeft wel een dubbel gevoel.”

Ondanks dat de wind niet goed stond voor waaiers, speelde het wel een grote ronde. “Na de VAM-berg was het wind tegen, dan komt alles vrij makkelijk terug en valt het stil”, vertelt hij. “Twintig kilometer voor de omloop zagen we een bord vier minuten, toen was het voor ons klaar. We wilden koersen, maar dat lukte niet. De Belgen begonnen pas te rijden in de laatste ronde, toen was het wel te laat. Dat is zonde.”



Tibor del Grosso eindigde in het wiel van Martijn Rasenberg, waardoor zij twaalfde en dertiende werden in de sprint van het peloton. Volgens hem was het aan de andere landen om eerder de handschoen op te pakken in het peloton. “Estland, Frankrijk, Italië en België hadden eerder moeten rijden”, vindt Del Grosso.