Reinardt Janse van Rensburg (33) zet punt achter Europese wielercarrière

Reinardt Janse van Rensburg zal komend jaar niet meer te zien zijn in het Europese wielerpeloton. Dat heeft de 33-jarige renner vandaag laten weten via social media. Van Rensburg is echter niet van plan om zijn fiets aan de wilgen te hangen: de Zuid-Afrikaan slaat een andere, nog onbekende, weg in.

“Voor de wielerfamilie en alle fans die mij gedurende mijn carrière hebben gesteund: het is een verdrietige dag. Ik zet namelijk een punt achter mijn tijd als WorldTour-renner. Ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik de voorbije tien jaar als prof heb mogen koeren op het hoogste niveau. Ik heb ontzettend veel mooie mensen ontmoet, verschillende culturen leren kennen en zo kon ik mijn horizon verbreden. Ik zeg dus dag tegen Europa, maar zal jullie snel terugzien.”

“Ik heb goede en slechte tijden doorgemaakt, maar ben bovenal gegroeid van een jonge jongen tot de volwassen kerel die ik nu ben. Ik hoop dat ik andere mensen heb kunnen inspireren met mijn vechtlust en doorzettingsvermogen, in de hoop dat ze hun dromen zullen najagen. Ik zal de herinneringen aan mijn carrière voor altijd koesteren. Em om met een positieve noot af te sluiten: ik zal in 2023 blijven fietsen. Ik kan niet wachten om bekend te maken wat mijn toekomst zal zijn!”

Van Rensburg werd in 2013 prof bij Team Argos-Shimano, de voorloper van het huidige Team DSM, en reed vervolgens jarenlang voor Team Dimension Data. De snelle Zuid-Afrikaan werd halverwege het seizoen 2022 aangetrokken door Lotto Soudal. De Belgische formatie zocht nog een extra sprintaantrekker voor Caleb Ewan en Arnaud De Lie en kwam in zijn zoektocht uit bij Reinardt Janse van Rensburg.

Van Rensburg wist in al die jaren tien profoverwinningen te boeken. Zo zegevierde hij in 2012 in de Ronde van Zeeland Seaports en was hij een jaar later de beste in Binche-Chimay-Binche. Ook won hij een keer het eindklassement van de Tour de Langkawi (in 2016), veroverde hij drie Zuid-Afrikaanse titels en greep hij twee ritzeges in de Volta a Portugal.

Thank you! Thank you! Thank you! pic.twitter.com/yDZhjV64r8 — Reinardt JvRensburg (@ReinvanRensburg) November 17, 2022