Rein Taaramäe: “Had verwacht dat jonge jongens zichzelf op zouden branden”

Een sterk optreden van Rein Taaramäe in de achtste etappe van de Vuelta a España. De Est van Intermarché-Wanty-Gobert werd derde in de bergrit naar de Colláu Fancuaya op 43 seconden van de opnieuw ongenaakbare Jay Vine, die zijn tweede ritzege boekte.

Taaramäe schoof mee in de vroege kopgroep die om de zege zou mogen strijden. In een eerste reactie via de socialmediakanalen van zijn werkgever laat Taaramäe, in het verleden al etappewinnaar en drager van de rode leiderstrui in de Vuelta, weten dat hij toch iets meer had verwacht van de etappe. “Ik ben denk ik in de vorm van mijn leven. Ik heb hard gewerkt en zit vol vertrouwen”, zegt hij.

Maar op de slotklim ging niet alles volgens plan voor de ervaren Est. Hij rekende er op zijn taaiheid en ervaring om de overwinning te kunnen pakken, maar dit feest ging niet door: “Ik had verwacht dat de jonge jongens zichzelf op deze klim op zouden branden. Maar Jay Vine was simpelweg ongelooflijk”, legt Taaramäe zich neer bij de nederlaag.