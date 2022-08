Vuelta 2022: Jay Vine boekt op Colláu Fancuaya zijn tweede ritzege

Jay Vine heeft zijn tweede overwinning te pakken in de Vuelta a España. In de rit naar de Colláu Fancuaya maakte de Australiër van Alpecin-Deceuninck deel uit van de lange ontsnapping en reed op de tien kilometer lange slotklim zijn medevluchters uit het wiel. Marc Soler (UAE Emirates) kwam als tweede over de streep, Rein Taaramäe (Intermarché) werd derde. Remco Evenepoel, de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl, hield de rode trui.

De Vuelta ging vandaag verder met de 153,4 kilometer lange achtste rit van Pola de Laviana naar de Colláu Fancuaya in Asturië, waar de streep lag na een 10,1 kilometer lange monsterklim met stijgingspercentages tot negentien procent. Voordat de renners aan de klim begonnen, hadden ze al twee beklimmingen van de tweede categorie en drie van de derde in de benen. Ging de zege naar een vluchter of pakte een klassementsrenner de overwinning in deze rit met meer dan 3.500 meter hoogteverschil?

Vier renners niet meer gestart

Vier renners verschenen niet meer aan de start. Nikias Arndt, Mark Donovan (DSM) en Anthony Delaplace (Arkéa Samsic) hadden een positieve coronatest afgelegd en verlieten daardoor de ronde. Jake Stewart (Groupama-FDJ) stapte door ziekte niet meer op de fiets. De overgebleven renners werden om tien over één op gang gebracht. Vanuit de start liep de weg meteen omhoog en de aanvallers kwamen dan ook snel uit hun hok, terwijl Quick-Step Alpha Vinyl, de ploeg van rode trui Remco Evenepoel, zo goed mogelijk probeerde te controleren.

Het zou 23 kilometer duren vooraleer de vlucht van de dag kon wegrijden en het peloton tot rust kwam. Alexey Lutsenko (Astana), Mikel Landa (Bahrain), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Rein Taaramäe (Intermarché), Lucas Hamilton (BikeExchange), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Marc Soler (UAE) en Jay Vine (Alpecin) begonnen aan een mooie voorsprong bouwen en zagen ook Thibaut Pinot en Sébastien Reichenbach aansluiten. Zo had Groupama-FDJ een overtal van drie man in de kopgroep.

In de eerste uren van de koers verloor de Vuelta de drager van de bergtrui; Victor Langellotti was gevallen en moest daardoor de wedstrijd verlaten. Vine, een van de vluchters, had ondertussen wel oren naar het bergklassement. De Australiër stond al tweede in dat klassement met elf punten en zou zijn puntenaantal flink opschroeven door als eerste over de top te komen van zowel de Alto de La Colladona, de Alto de La Mozqueta, de Alto de Santo Emiliano, de Puerto de Tenebreo als de Perlavia.

Stabiele voorsprong

De voorsprong van de kopgroep bleef lange tijd stabiel rond de vier minuten, terwijl vooral Quick-Step Alpha Vinyl het tempo bepaalde in het peloton. Pedersen, die onderweg als eerste was doorgekomen bij de tussensprint en zo Sam Bennett voorbijging in de strijd om de groene trui, loste op 17,5 kilometer van de streep uit de kopgroep. De overgebleven vluchters begonnen met 3:40 minuten voorsprong aan de Colláu Fancuaya, de laatste klim van de dag. In het begin van de klim begon het verschil terug te lopen door het werk van Movistar en INEOS Grenadiers.

Op zes kilometer van de streep versnelde Lutsenko en bracht zo Soler in de problemen. Het was echter de versnelling van Vine die vooral indruk maakte. De Australiër kreeg aanvankelijk Pinot en Taaramäe nog mee, maar met nog vijf kilometer te gaan reed enkel de regerende wereldkampioen Esports nog op kop. Achter hem kwamen Pinot, Taaramäe en Soler bij elkaar, maar deze mannen zagen hun achterstand langzaam maar zeker verder oplopen. Wat later moest Taaramäe zijn twee metgezellen laten gaan. Daarna moest Pinot lossen bij Soler.

De zege was echter vergeven. Vine kwam niet meer in de problemen en stelde, twee dagen na zijn overwinning op de Pico Jano, zijn tweede succes in deze Vuelta veilig. Op 43 seconden van Vine kwam Soler als tweede over de streep, Taaramäe en Pinot werden derde en vierde. Het waren de beste klassementsrenners die daarna finishten, met rodetruidrager Evenepoel als de nummer vijf. De Belg was op de klim van de Colláu Fancuaya met titelverdediger Primož Roglič en Enric Mas de beste van de favorieten voor het klassement.