Regio Murcia wil Alejandro Valverde eren met speciale Vuelta-etappe

De Vuelta a España komt komend jaar aan in onder andere Murcia. De regio in Zuidoost-Spanje wil haar voorname inwoner Alejandro Valverde die aan het eind van volgend seizoen een punt zet achter zijn lange carrière, in het zonnetje zetten met een speciale etappe die hem op het lijf is geschreven.

Het is de Marca die het nieuws meldt. Volgens de Spaanse sportkrant zal Murcia de wedstrijd een dag op haar grondgebied hebben, voor een aankomst van een etappe. Naar verluidt is de finish van deze rit op het lijf geschreven van Alejandro Valverde, die aan het eind van komend seizoen afscheid van de wielersport neemt.

“Jullie weten bij de Marca meer dan ik, maar het is duidelijk dat elke etappe in Murcia heel mooi gaat worden”, laat de Spaanse renner van Movistar weten als hem de plannen van zijn thuisregio worden voorgelegd. “Trouwens, als het een aankomst is die bij me past, des te beter. Het zal een enorme stimulans zijn. Ik zou daar graag winnen.”

Valverde hoopt komend seizoen nog een keer te schitteren in de Vuelta. In 2009 wist hij de ronde te winnen en in 2003, 2006, 2012, 2013, 2014 en 2019 mocht hij het podium beklimmen als de nummer twee of drie. In zijn afscheidsjaar wil hij de Vuelta combineren met de Giro d’Italia. Aan de Tour de France doet hij volgend seizoen niet mee.

Het definitieve parcours van de Vuelta wordt op donderdag 16 december bekendgemaakt.