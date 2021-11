Alejandro Valverde maakt programma bekend richting klassiekers en Giro d’Italia

Alejandro Valverde heeft bekendgemaakt welke wedstrijden hij komend seizoen doet in aanloop naar de Giro d’Italia. De 41-jarige Movistar-renner begint in eigen land met een rits koersen voor hij naar Italië trekt voor Strade Bianche. Daarna staat hij in de Ronde van Catalonië of de Ronde van het Baskenland aan het vertrek.

Valverde kondigde pas geleden zijn deelname aan de Giro d’Italia en de Vuelta a España al aan. De Tour de France laat hij links liggen. “Ik begin op Mallorca, dan Valencia, Murcia en Andalusië voor Strade Bianche”, vertelt de Spaanse routinier in gesprek met Marca. “Daarna kom ik op adem en daarom weet ik nog niet of ik Catalonië of Baskenland zal doen voor de Waalse Pijl en Luik. De Amstel is een beetje in het midden, dus ik zal die koersen doen voor de Giro. Elk van deze wedstrijden is moeilijk te winnen, maar in Luik bijvoorbeeld moet je altijd opletten als je een kans wilt maken en in de Waalse Pijl mag je geen fout maken.”

2022 wordt echt zijn laatste jaar, bevestigt Valverde. Daar kan volgens de Spaanse renner niets nog verandering in brengen. “Het is honderd procent onomkeerbaar. Het is mijn laatste jaar, wat er ook gebeurt. Daar zijn verschillende redenen voor: ik heb vele jaren op het hoogste niveau gekoerst en, hoewel ik echt van mijn sport houd, is het uiteindelijk een enorme opoffering om prof te zijn”, licht de wereldkampioen van 2018 (Innsbruck) zijn beslissing om te stoppen toe. “De mentale en fysieke inspanning is groot. Ik word 42 jaar en we zullen hier niet eeuwig blijven. Je moet voor je lichaam zorgen.”

Valverde heeft veel verwachtingen van Enric Mas, afgelopen seizoen tweede in de Vuelta, en Iván Sosa, die overkomt van INEOS Grenadiers. “Enric ziet er veel ervarener en zelfverzekerder uit. Ik denk dat hij beetje bij beetje belangrijke stappen zet. Hij zal het zeker goed doen. Wat Iván betreft hebben we hoge verwachtingen van hem. Hij weet al wat het is om te winnen, dus hier zullen we overwinningen van hem verlangen. Hij heeft veel kwaliteit. Hij won twee keer in Burgos en in 2019 hield hij me in Occitanië bijna van de eindoverwinning af. Hij zal het goed doen. Sosa is klaar om de ploeg te leiden.”

Voorlopig programma Alejandro Valverde in 2021

Challenge Mallorca (26-30 januari)

Ronde van Valencia (2-6 februari)

Ronde van Murcia (12 februari)

Ronde van Andalusië-Ruta del Sol (16-20 februari)

Strade Bianche (5 maart)

Ronde van Catalonië (21-27 maart)

of Ronde van het Baskenland (4-9 april)

Amstel Gold Race (10 april) *

Waalse Pijl (20 april)

Luik-Bastenaken-Luik (24 april)

Giro d’Italia (6-29 mei)

Vuelta a España (19 augustus-11 september)

* deelname nog niet zeker